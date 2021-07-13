13 Tem 2021 - 14:29- Gündem G: 13 Tem 2021 - 14:31

Söğüt, Sarnıç Han’daki çalışmaları inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İş ve Yaşam Merkezi olan Sarnıç Han’ın çevresinde yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgi aldı
Söğüt, Sarnıç Han’daki çalışmaları inceledi mask


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve teknik ekip ile birlikte, Körfez’in prestij yatırımlarından biri olan Sarnıçhan ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kentte ihtiyaca büyük oranda cevap veren Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi’nin çehresinde, çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sarnıçhan’ın Kuzey Mahallesi’ne geçişte vatandaşların kullandığı ve kötü görünümde olan merdivenler, Körfez Belediyesi ekiplerince yenileniyor. İş ve Yaşam Merkezi Sarnıçhan’ın çevresinde yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, teknik ekipten ise çeşitli bilgiler aldı.
# Körfez Belediyesi

13 Tem 2021 - 14:29 - Gündem

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