Alerjik hastalığı olanlar hangi güneş koruyucu kremleri kullanmalıdır?

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, güneş koruyucularla ilgili bilgi verdi.

Güneş ışığı, dünyaya ulaşan iki tür zararlı ışından oluşur. Bunlar UVA (Ultraviyole A) ışınları ve UVB ışınları. Her ikisine de aşırı maruz kalmak cilt kanserine yol açabilir.

Güneşin zararlı etkisinden korunmak için güneş kremi sürmenin yanı sıra cildinizi korumak ve cilt kanserini erken teşhis etmek için aşağıdaki önlemleri almak faydalı olacaktır:

· Uygun olduğunda gölge arayın, güneş ışınlarının en güçlü olduğunu saatlerin 10:00 ile 14:00 saatleri arasında olduğunu unutmayın ve bu saatlerde gölge arayın.

· Hafif uzun kollu bir gömlek, pantolon, geniş kenarlı bir şapka ve mümkünse güneş gözlüğü kullanarak kendinizi güneşten korumak için giyin.

· Güneş yanığı olasılığını artırabilecek güneşin zararlı ışınlarını yansıttıkları için su, kar ve kum yakınında ekstra dikkatli olun .

· Vitamin takviyeleri içerebilen sağlıklı bir diyetle D vitaminini güvenle alın . Güneşi aramayın.

· Kapalı ortamda bronzlaşma yataklarından kaçının. Güneşten ve bronzlaşma yataklarından gelen ultraviyole ışık cilt kanserine ve kırışmaya neden olabilir. Bronzlaşmak istiyorsanız, kendi kendine bronzlaşan bir ürün kullanmak isteyebilirsiniz, ancak onunla birlikte güneş koruyucu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Güneş koruyucu kremler

Güneşten koruyucular, herhangi bir sayıda UVF (Ultraviyole filtresi) içeren ve cilde uygulanan ürünlerdir. UVF (Ultravioletfilter: Ultraviyole filtre) güneş kremlerinin içinde bulunan ve güneşin zararlı etkilerinden koruma özelliği olan maddelerdir. Cilt kanserini ve cilt yaşlanmasını önlemek için güneşten koruyucu giysiler ile güneşten korunma yanında güneş koruyucu kremler de kullanmalıdır. Güneş koruyucu kremler kimyasal ve fiziksel güneş koruyucu kremleri olarak iki çeşittir.

Kimyasal güneş koruyucu kremler sünger gibi çalışır ve güneş ışınlarını emerek etki ederken fiziksel güneş koruyucular kalkan gibi cildinizin yüzeyini güneş ışınlarından korumaktadır.

Güneş koruyucu kremlerin GRASE (GenerallyRecognized As SafeandEffective: Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir.

SPF (Sun protectionfactor: Güneş koruma faktörü) ise güneş koruma faktörüdür. SPF güneş kremi etkinliğinin bir ölçüsüdür. SPF 30, düzgün şekilde uygulanmış bir ürün kullanıldığında, güneş koruyucu içermeyenlere göre 30 kat daha fazla UV'ye maruz kalma süresi sağladığı anlamına gelmektedir.

Kimler güneş kremine ihtiyaç duyar?

Herkes duyar. Güneş kremi kullanımı sizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Yaş, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak herkes cilt kanserine yakalanabilir. Her beş kişiden birinin yaşamları boyunca cilt kanseri geliştirme riski olduğu tahmin edilmektedir.

Ne tür güneş kremi kullanmalıyım?

En iyi güneş kremi türü, tekrar tekrar kullanacağınızdır. Hangi güneş kremini seçerseniz seçin, ürün etiketinde belirtilen UV korumasını elde etmek için bolca uyguladığınızdan emin olun.

Alerjik hastalığı olanlar güneş kremlerini nasıl uygulamalıdır?

Yüksek SPF'li (50+) bir güneş kremi kullanın ve bol miktarda uygulayın, ancak çok fazla ovalamaktan kaçının. (Cildiniz biraz beyaz kalmalıdır). Etkili olabilmesi için kremin cilt yüzeyinde kalması gerekir. Güneş koruyucuları kullanırken;

1. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce uygulayınız.

2. Çok fazla saçınız yoksa, başınızın üstüne güneş kremi sürün veya şapka takın.

3. En az iki saatte bir veya yüzdükten hemen sonra tekrar uygulayın.

4. Bebeklere ve çocuklara güneşte ekstra özen gösterin. 6 aylıktan küçük çocuklara güneş kremi uygulamadan önce sağlık uzmanınıza danışın.

5. Hasar görmüş veya kırılmış cilde asla güneş kremi sürmeyin.

6. Özellikle dudaklarınız, burnunuz, kulaklarınız, boynunuz, elleriniz ve ayaklarınız olmak üzere tüm açık cildinize güneş koruyucu uygulayın.

Yumuşatıcılar ve güneş kremini hangi sırayla kullanmalıyım

Güneşe maruz kalmak cildi kurutur. Güneş kremi sürmeden yaklaşık yarım saat önce yumuşatıcınızı sürmeye çalışın. Bu, güneş kreminin yumuşatıcı tarafından seyreltilmesini önleyecek ve güneş kreminin koruyucu özelliklerini korumasını sağlayacaktır.

Yağlı veya yağlı bir yumuşatıcı kullanıyorsanız, güneşte 'kızartma' etkisine neden olabileceğinden aşırı uygulamamaya dikkat edin.

Bebekler ve küçük çocuklar her zaman dahili SPF50 içeren güneşten koruyucu giysiler kullanmalıdır. Bu giysi, güneş kremine karşı hassasiyeti olan yetişkinler için de mevcuttur. Açıkta kalan cilt bölgelerine 2 saatte bir güneş kremi sürülmelidir.

Sonuç olarak özetleyecek olursak

· Alerjik bünyelilerin kullanacağı güneş kremleri mineral bazlı güneş koruyucu filtreleri olan Titanyum Dioksit (TiO2) ve Çinko Oksit (ZnO) içermeli

· Alkolsüz olmalı

· SPF 30 veya üzeri olmalı ve 50 olması faydalı olacaktır

· Hem ultraviyole (UVA) A hem de UVA B ışınlarından "geniş spektrumlu" koruma sağlamalı

· Suya karşı en az 40 dakika dayanıklı olmalıdır.

· Alerji yapma potansiyeli yüksek ürünler kullanılmamalı

· Daha fazla etkinlik için güneş kremini bolca uygulayın. Çoğu insan çok az uygular.

· Gün içinde her 2 saatte bir ve yüzdükten, terledikten ve havluyla kuruladıktan sonra güneş kremini yeniden uygulamayı unutmayın.

· Kaşıntıyı tetikleyebileceğinden güneş kremi ile ovmaktan kaçının. Bir yumuşatıcı uygular gibi pürüzsüz, aşağı doğru hareketlerle uygulayın.

· Güneşten koruyucular çeşitli formülasyonlarda gelir: kremler, losyonlar, jeller, çubuklar ve spreyler. Yumuşatıcılarda olduğu gibi, size en uygun olanı ve cildinizi tahriş etmeyecek olanı seçin. Spreyler özellikle çocuklar için faydalıdır.

· Hiçbir şey güneş ışınlarının %100'ünü engellemez, bu nedenle koruyucu giysi ve şapka giymenin yanı sıra her 2 saatte bir güneş kremi sürmelisiniz.

· Tatile çıkmadan önce güneş kremleri üzerinde beş günlük bir kendi kendine yama testi yapın.

Yumuşatıcı ve güneş koruyucu uygulama arasında yaklaşık 30 dakikalık bir boşluk bırakın (önce yumuşatıcı uygulayın).