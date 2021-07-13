Hyundai Assan Santa Fe ile SUV ailesini genişletiyor

Geçtiğimiz hafta B-SUV modeli BAYON’u satışa sunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkan Yeni Santa Fe, premium malzeme kalitesi ve güçlü motoruyla da oldukça başarılı bir duruş sergiliyor. Hyundai’nin en fazla satılan ve aynı zamanda tüm dünyada en fazla bilinen modeli olarak büyük bir öneme sahip olan Santa Fe, D-SUV segmentinde konumlandırılıyor.

ZENGİN DONANIMLARI

Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni Santa Fe modelimiz ile SUV ailemiz genişlemeye devam ediyor. B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV segmentine taşıyarak iddiamızı iki katına çıkarıyoruz. Hyundai’nin premium sınıftaki en iyi modellerinden biri olan Santa Fe, yeni nesil yüksek performanslı 230 beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve Türkiye’deki SUV segmentinde fark yaratacak” dedi.

GÜNDÜZ YANAN FARLARI

Hyundai’nin yeni tasarım özelliklerinin bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla kombine ön ızgarası ve gündüz yanan farları (DRL) ile yeni tasarım kimliğini ortaya koyuyor. Geniş ızgara, Yeni Santa Fe'ye cesur bir karakter verirken, ızgaradaki geometrik desen stereoskopik bir görünüm katıyor. Yeni T şeklindeki gündüz farları, otomobilin dışındaki sağlam karakteri tamamlıyor ve en uzaktan bile tanınabilir hale getiriyor. 19 inç’lik jantlar üzerinde hareket eden Santa Fe, kaslı ve modern yapısını sportif ön ve arka tamponlarla da destekliyor.