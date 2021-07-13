13 Tem 2021 - 14:36- Ekonomi G: 13 Tem 2021 - 14:37

APEL’den yeni nesil bant serisi
APEL’den yeni nesil bant serisi mask

Kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., günlük yaşamı kolaylaştıran pratik ambalajlı ürünlerine yeni nesil bantları da ekledi. Evlerden iş yerlerine, otomobillerden teknelere kadar hayatın her alanına dokunan yeni APEL Bant Serisi, kolay montaj, hızlı yapışma, kaydırmazlık ve sızdırmazlık özellikleri ile yeni jenerasyon bantlarda en çok aranılan fonksiyonları bir arada sunan 10 yeni ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

13 Tem 2021 - 14:36 - Ekonomi

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