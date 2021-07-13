13 Tem 2021 - 14:36- Ekonomi G: 13 Tem 2021 - 14:37

Siemens noFrostile yiyecekler güvende!
Siemens noFrostile yiyecekler güvende! mask

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. “Bu kadar yiyeceği nerede saklayacağım” diye düşünüyorsanız yenilikçi ürünlerle mutfakta farklı deneyimler sunan Siemens Ev Aletleri’nin noFrost özellikli derin dondurucuları tam size göre.  Geniş iç hacmi ve bigBox çekmecesiyle büyük ebattaki yiyeceklerinizi depolama imkânı sunarken, multi alarm sistemi sayesinde ise sıcaklık yükselmelerinde hem görsel hem de sesli uyarıda bulunarak yiyeceklerinizi koruyor.

13 Tem 2021 - 14:36 - Ekonomi

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