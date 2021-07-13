Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Online olarak devam eden eğitimle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka artışı yaşanmazsa 6 Eylül itibarıyla okulların yüz yüze eğitime dönebileceğini ifade etmişti.Okulların açılma ihtimali eğitim araç ve gereçleri satan kırtasiye sahiplerinin de beklentilerini artırdı. Uzun süredir kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılmasını dört gözle bekliyor.
13 Tem 2021 - 14:36- Ekonomi Güncelleme: 13 Tem 2021 - 14:38
Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor
Pandemi nedeniyle bu yıl okulların çoğunlukla kapalı olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen kırtasiye esnafı, eylül ayında okulların açılmasını dört gözle bekliyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.