Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Online olarak devam eden eğitimle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka artışı yaşanmazsa 6 Eylül itibarıyla okulların yüz yüze eğitime dönebileceğini ifade etmişti.Okulların açılma ihtimali eğitim araç ve gereçleri satan kırtasiye sahiplerinin de beklentilerini artırdı. Uzun süredir kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılmasını dört gözle bekliyor.