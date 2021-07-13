13 Tem 2021 - 14:36- Ekonomi G: 13 Tem 2021 - 14:38

Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor

Pandemi nedeniyle bu yıl okulların çoğunlukla kapalı olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen kırtasiye esnafı, eylül ayında okulların açılmasını dört gözle bekliyor
Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor mask

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Online olarak devam eden eğitimle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka artışı yaşanmazsa 6 Eylül itibarıyla okulların yüz yüze eğitime dönebileceğini ifade etmişti.Okulların açılma ihtimali eğitim araç ve gereçleri satan kırtasiye sahiplerinin de beklentilerini artırdı. Uzun süredir kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılmasını dört gözle bekliyor.
# eğitim

13 Tem 2021 - 14:36 - Ekonomi

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