Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında 2020 yılını ciro bazında yüzde 35,6, ton bazında yüzde 30,2 ile lider kapattığını dile getiren Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, şu bilgileri aktardı: “İpsos’dan aldığımız verilere göre Ramazan Bayramı’nda da birinciliğimizi devam ettirdik. 2020 yılının Ramazan Bayramı’na göre pazar da büyüdü. Çikolatada Pazarın büyümesine yüzde 14’le en fazla katkı Ülker’den gelirken, şekerlemedeki katkımız ise yüzde 9 oldu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz”
13 Tem 2021 - 14:38- Ekonomi Güncelleme: 13 Tem 2021 - 14:39
Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor
Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ülker, 49 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle tüketicisiyle buluşuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.