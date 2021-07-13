13 Tem 2021 - 14:38- Ekonomi G: 13 Tem 2021 - 14:39

Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ülker, 49 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle tüketicisiyle buluşuyor.
Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında 2020 yılını ciro bazında yüzde 35,6, ton bazında yüzde 30,2 ile lider kapattığını dile getiren Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, şu bilgileri aktardı: “İpsos’dan aldığımız verilere göre Ramazan Bayramı’nda da birinciliğimizi devam ettirdik. 2020 yılının Ramazan Bayramı’na göre pazar da büyüdü. Çikolatada Pazarın büyümesine yüzde 14’le en fazla katkı Ülker’den gelirken, şekerlemedeki katkımız ise yüzde 9 oldu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz”

13 Tem 2021 - 14:38 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.256.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor mask
Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor
TESK’ten ‘perakende yasası’ beklentisi mask
TESK’ten ‘perakende yasası’ beklentisi
APEL’den yeni nesil bant serisi mask
APEL’den yeni nesil bant serisi
Siemens noFrostile yiyecekler güvende! mask
Siemens noFrostile yiyecekler güvende!
Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor mask
Kırtasiye esnafı Eylül ayını bekliyor
Hyundai Assan Santa Fe ile SUV ailesini genişletiyor mask
Hyundai Assan Santa Fe ile SUV ailesini genişletiyor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL