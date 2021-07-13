Ülker, Bayramı 49 ürünle karşılıyor

Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında 2020 yılını ciro bazında yüzde 35,6, ton bazında yüzde 30,2 ile lider kapattığını dile getiren Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, şu bilgileri aktardı: “İpsos’dan aldığımız verilere göre Ramazan Bayramı’nda da birinciliğimizi devam ettirdik. 2020 yılının Ramazan Bayramı’na göre pazar da büyüdü. Çikolatada Pazarın büyümesine yüzde 14’le en fazla katkı Ülker’den gelirken, şekerlemedeki katkımız ise yüzde 9 oldu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz”