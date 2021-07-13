BBP’li Ayyıldız, Çiftçi’ye yüklendi

Büyük Birlik Partisiİl Başkan Yardımcısı ve Çayırova İlçe Başkan VekiliNecmettin Şah Ayyıldız, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ayyıldız, “Başkan Çifçi’nin statiğini kendi çizdiği Osman Nuri Aksoy Cami külliyesi ile olan çelişkisi. Tepkilere neden olan tutarsızlığı.Daha önce cami derneğinin toplumun bütün katmanlarını düşünerekhazırladığı projeyi Şevki Demirci engellemiş yaptırmamıştı.Şimdi sizde Şevki Demirci’nin yaptıklarını yapıyorsunuz, aleyhinde konuştuğunuz Şevki Demirci’den farkınız ne?” dedi.
“O PARKLARI NİÇİN GİZLİYORSUNUZ?”
Ayyıldız, “Yakınında iki adet park olmasına rağmen küçücük biryere ısrarla park yapmanızın altında şu gerçeklerden hangisi yatmaktadır: Bitişiğindeki yaptığınız inşaata değer katmakmı?Daire sattıklarınıza verdiğimiz sözdenmi? Yoksa satamadığınız daire varsa değerini artırıp daha yükseğe satmak içinmi?Yetkililere yakınında alternatif sunarkenyakınındaki parkları niçin gizliyorsunuz?” sözleriyle yüklendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.