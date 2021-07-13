13 Tem 2021 - 14:51- Siyaset G: 13 Tem 2021 - 14:58

“Benimle dalmak isteyen il başkanı varsa davet ediyorum”

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Perşembe Günü Değirmendere Sahili’den denize dalış yaparak müsilajı inceleyeceğini belirtti. Ünlü dalışına diğer il başkanlarını da davet etti
“Benimle dalmak isteyen il başkanı varsa davet ediyorum” mask

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın açıklaması düzenledi. Ülke ve kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ünlü, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümüne değindi. Ünlü açıklamasına, “15 Temmuz; inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir. 15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz; milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. 15 Temmuz, bu nedenlerle Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür” diyerek başladı.

“BİLEĞİMİZİ BÜKEMEYECEKLER”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin üçüncü yılana değinerek konuşmasını sürdüren Ünlü, “Türkiye üçüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek kuvvettedir. Cumhur İttifakı'nın ahlaklı ve milli mücadelesinin öncülüğüyle sömürge akınlarını durduracak güç imkânlarına sahiptir. Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. Hele hele demokrasiyi kullanarak Türkiye'yi zillete düşürmeye and olsun hiç kimsenin takati yetmeyecektir. Bileğimizi bükemeyecekler. Boynumuzu eğemeyecekler” dedi.

ERKEN BAYRAM KUTLAMASI

Sözlerinin devamında Ünlü, “15 Temmuz'da şehit olan vatan evlatlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza, KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Şu anda tedavi altında olan tüm kardeşlerimize şifalar diliyorum. Önümüzdeki hafta karşılayacağımız Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENDERE SAHİLİ’NDEN

Açıklamasının sonlarına doğru ünlü, “Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin ilçelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu hafta MHP Kocaeli Teşkilatları yine yoğun. Perşembe günü Değirmendere Sahili’nde Marmara Denizi’ne dalıp müsilaja bakacağız. Ardından konu ile ilgili basın açıklaması yapacağız. Müsilaj ile mücadele topyekün devam ediyor. Muhalef, müsilaj denizin dibinde dedi. Biz de dalıp bakalım denizin dibinde mi? Bu konuda muhalefete bilgi vereceğiz. Benimle birlikte denize başka dalmak isteyen varsa il başkanı kendilerini davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
# MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP, Müsilaj
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13 Tem 2021 - 14:51 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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