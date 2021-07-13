Burcu ve Mehmet dünyaevine girdi

İlimizin tanınmış siması Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gültekin Bozan'ın Şanlıurfa'da İngilizce öğretmeni olan kızı Burcu aynı okulda sınıf öğretmeni olan Mehmet Akın ile evlendi. Dolphin'deki nikahta siyaset ve ilimizin tanınmış simalarını buluşturdu. Evlilik cüzdanını AKP Kocaeli eski İl Başkanı Avukat Abdullah Eryarsoy Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gültekin Bozan'ın kızı Burcu'ya verdi. Kocaeli Gazetesi olarak mutlu çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.