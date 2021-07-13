İlimizin tanınmış siması Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gültekin Bozan'ın Şanlıurfa'da İngilizce öğretmeni olan kızı Burcu aynı okulda sınıf öğretmeni olan Mehmet Akın ile evlendi. Dolphin'deki nikahta siyaset ve ilimizin tanınmış simalarını buluşturdu. Evlilik cüzdanını AKP Kocaeli eski İl Başkanı Avukat Abdullah Eryarsoy Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gültekin Bozan'ın kızı Burcu'ya verdi. Kocaeli Gazetesi olarak mutlu çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
13 Tem 2021 - 14:59- Yaşam Güncelleme: 13 Tem 2021 - 15:03
Burcu ve Mehmet dünyaevine girdi
Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gültekin Bozan'ın kızı Burcu Bozan ile Mehmet Akın dünyaevine girdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.