İki servis minibüsü çarpıştı

Ş.S. yönetimindeki 41 P 4879 plakalı servis minibüsü, Adem Yavuz Mahallesi'nde Bağdat ve Yavuz Sultan Selim caddelerinin kesişiminde S.Y'nin kullandığı 41 P 881 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.