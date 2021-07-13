13 Tem 2021 - 15:03- Asayiş G: 13 Tem 2021 - 15:05

İki servis minibüsü çarpıştı

Gebze'de iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İki servis minibüsü çarpıştı mask

Ş.S. yönetimindeki 41 P 4879 plakalı servis minibüsü, Adem Yavuz Mahallesi'nde Bağdat ve Yavuz Sultan Selim caddelerinin kesişiminde S.Y'nin kullandığı 41 P 881 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.
# sağlık

13 Tem 2021 - 15:03 - Asayiş

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