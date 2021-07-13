13 Tem 2021 - 15:28- Gündem G: 13 Tem 2021 - 15:30

Kartepe Belediyesi'nin acı kaybı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan belediye personeli Yahya Yaşar Başak hayatını kaybetti
Kartepe Belediyesi'nin acı kaybı mask

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Yahya Yaşar Başak (39) hayatını kaybetti. Başak’ın cenazesi bugün Emekevler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Belediye personelinin vefatının ardından mesaj yayınlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Çalışma arkadaşlarımızdan Yahya Yaşar Başak kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü başımız sağolsun mekanı cennet olsun Rabbim ailesine ve yakınlarına sabırlar versin inşallah” dedi.
# Kartepe Belediyesi, Mustafa
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13 Tem 2021 - 15:28 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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