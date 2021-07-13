13 Tem 2021 - 15:32- Siyaset G: 13 Tem 2021 - 15:34

SP'li başkan istifa etti

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa etti
SP'li başkan istifa etti mask

Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 7 yıldır sürdürmüş olduğum Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı görevimden başta il başkanımız ve değerli yönetim kadromuzla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda işlerimim yoğunluğu ,nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım. Teşkilatlanma başkanımız Fatih Karabulut bey İl teşkilatımız tarafından kongre sürecini yönetmek üzere ilçe başkanlığına vekaleten görevlendirilmiştir. Kendisini tebrik ediyor bu süreci en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum.

Görev süresi içerisinde birlikte çalıştığım dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç bir dünya menfaati gütmeden canla başla çalıştılar. Yine görev sürem içerisinde eksik kaldığımız konular olduysa eğer Çayırova halkımızın da affına sığınıyorum. Yapacağımız kongreyle birlikte yeni görev alacak arkadaşlarımıza da şimdiden muvaffakiyetler dilerken bundan sonra da partime ve Çayırovamıza hizmet etmeye devam edeceğimi de belirtmek isterim."

13 Tem 2021 - 15:32 - Siyaset

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