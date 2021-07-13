13 Tem 2021 - 16:48- Asayiş G: 13 Tem 2021 - 17:09

21 yaşındaki Öykü ölü bulundu

Körfez Yeniyalı Mahallesinde 21 yaşındaki Öykü Yündün, erkek arkadaşına ait evde ölü olarak bulundu. Genç kızın neden öldüğü henüz öğrenilemezken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
21 yaşındaki Öykü ölü bulundu mask

Alınan bilgiye göre N.Ş. ve kız arkadaşı Öykü Yündün (21), önceki gece N.Ş.’nin kiracı olarak yaşadığı Körfez Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak adresinde bulunan evine geldi. Bir süre sonra N.Ş. işe gitmek üzere evden ayrılırken Yündün ise evde kaldı. İddiaya göre Yündün’e gün içinde ulaşamayan N.Ş. eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine komşusundan aldığı merdivenle 1. kattaki eve balkondan giren N.Ş., Yündün’ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yündün’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde vücudunda darp ya da yara izine rastlanılamadığı öğrenilen Yündün’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.Ş.’nin gece işe gitmek üzere evden ayrıldığı, gündüz geldiğinde ise kendisini hareketsiz yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. İzmit’te ikamet ettiği öğrenilen Öykü Yündün’ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan otopsi ile netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

# sağlık, Sokak, Öykü Yündün

13 Tem 2021 - 16:48 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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