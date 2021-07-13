Tarhan'dan şok iddia: 39 kişiden 30'u dönmedi

Kandıra Belediyesi’nin gri pasaportla (hizmet pasaportu) İstanbul Kartal Efe Spor Kulübü’nden 39 kişiyi Hollanda’ya göndermesinde şok bir iddia ortaya atıldı. Olayı ortaya çıkaran CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, giden kafileden 39 kişiden 30’unun dönmediğini iddia etti. Tarhan, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’na önerge verdiğini, cevap beklediğini söyledi.