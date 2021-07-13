13 Tem 2021 - 17:43- Gündem G: 13 Tem 2021 - 17:45

İzmit Belediyesinden hayırseverlere bağış çağrısı: “Kurban etleri sizden, ailelere dağıtmak bizden”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli vatandaşlara el uzatmaya devam eden İzmit Belediyesi, Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı’nda hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bağış köprüsü olacak
İzmit Belediyesinden hayırseverlere bağış çağrısı: “Kurban etleri sizden, ailelere dağıtmak bizden” mask

Vatandaşlara zor günlerinde el uzatmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da dar gelirli aileleri gözetecek. Kurban ibadetini yerine getiren ve etlerini dar gelirli ailelere ulaştırmak isteyen hayırseverler bağışlarını İzmit Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Veren elin alan eli görmediği bu toplumsal dayanışma ile Kurban Bayramı’nda birçok eve et girecek. 

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

Yardımseverler ile kurban kesemeyen aileler arasında köprü vazifesi görecek olan İzmit Belediyesi, pay edilmiş ve küçük parçalara ayrılmış olarak hazırlanan bağışları Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nda kabul edecek. Soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olan bağışlar, dar gelirli ailelere dağıtılacak. Bağışların güvenli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması amacıyla Gıda Bankası bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacak.
# İzmit belediyesi

13 Tem 2021 - 17:43 - Gündem

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