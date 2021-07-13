13 Tem 2021 - 17:45- Gündem G: 13 Tem 2021 - 17:46

Kültür Tepesi pırıl pırıl oldu

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların uğrak noktası olan Kültür Tepesi’nde gerçekleştirdiği bakım çalışmalarıyla alanı pırıl pırıl bir hale getirdi
Kültür Tepesi pırıl pırıl oldu mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşil alanların bakımını programlı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, peyzaj ve korkuluk boyama çalışmaları ile rengârenk bir görünüm kazandırdığı Kültür Tepesi’nde ot biçme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Kültür Tepesi çalışmalarla birlikte pırıl pırıl oldu. 

ŞELALE BAKIMA ALINDI

Vatandaşların sosyalleştiği, çocukların güvenle koşturabileceği yeşil alanlarda çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, İzmit’in simgesi Saat Kulesi’ne giden yolda bulunan şelalede genel bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Havuzda sistem kontrollerini gerçekleştiren ekipler, şelale ve çevresini çok daha güvenli hale getirdi. 
# İzmit belediyesi

13 Tem 2021 - 17:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.256.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kültür Tepesi pırıl pırıl oldu mask
Kültür Tepesi pırıl pırıl oldu
İzmit Belediyesinden hayırseverlere bağış çağrısı: “Kurban etleri sizden, ailelere dağıtmak bizden” mask
İzmit Belediyesinden hayırseverlere bağış çağrısı: “Kurban etleri sizden, ailelere dağıtmak bizden”
Körfez Ticaret Odası temmuz ayı komite toplantıları yapıldı mask
Körfez Ticaret Odası temmuz ayı komite toplantıları yapıldı
Söğüt, Sarnıç Han’daki çalışmaları inceledi mask
Söğüt, Sarnıç Han’daki çalışmaları inceledi
Karamürsel plajları dolup taşıyor mask
Karamürsel plajları dolup taşıyor
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yardım köprüsü olacak mask
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yardım köprüsü olacak
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL