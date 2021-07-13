Kültür Tepesi pırıl pırıl oldu

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşil alanların bakımını programlı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, peyzaj ve korkuluk boyama çalışmaları ile rengârenk bir görünüm kazandırdığı Kültür Tepesi’nde ot biçme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Kültür Tepesi çalışmalarla birlikte pırıl pırıl oldu.
ŞELALE BAKIMA ALINDI
Vatandaşların sosyalleştiği, çocukların güvenle koşturabileceği yeşil alanlarda çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, İzmit’in simgesi Saat Kulesi’ne giden yolda bulunan şelalede genel bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Havuzda sistem kontrollerini gerçekleştiren ekipler, şelale ve çevresini çok daha güvenli hale getirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.