Evde ölü bulunan Öykü’nün ölümünün ardından dram çıktı!

İddialara göre N.Ş. ve kız arkadaşı Öykü Yündün önceki gece N.Ş.’nin kiracı olarak yaşadığı Körfez Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak adresinde bulunan evine geldi. Bir süre sonra N.Ş. işe gitmek üzere evden ayrılırken Yündün ise evde kaldı. İddiaya göre Yündün’e gün içinde ulaşamayan N.Ş. eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine komşusundan aldığı merdivenle 1. kattaki eve balkondan giren N.Ş., Yündün’ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yündün’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DARP YA DA YARA YOK

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde vücudunda darp ya da yara izine rastlanılamadığı öğrenilen Yündün’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.Ş.’nin gece işe gitmek üzere evden ayrıldığı, gündüz geldiğinde ise kendisini hareketsiz yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. İzmit’te ikamet ettiği öğrenilen Öykü Yündün’ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan otopsi ile netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ANNESİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan 2013 yılında 13 yaşında olan Öykü Yündün, Gölcük’te bulunan bir ilköğretim okulunda okuduğu sırada iddialara göre arkadaşlarıyla konuşurken erkeklerle ilişkiye girdiğini ağzından kaçırdı. Olayın yayılması üzerine bazı erkek öğrenciler Öykü’ye şantaj yaparak ilişkiye girdi. Okulun öğretmenleri eşinden boşanan ve İzmit’te masaj salonlarında çalışırken geçen yıl kızıyla birlikte 2012 yılında Gölcük’e taşınan annesi A. ile konuştu. Anne A. kızıyla konuşmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TANINAN SİMALAR DA GÖZALTINA ALINDI

Öykü Yündün’ün ifadelerine dayanarak yapılan gizli soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. 10 Nisan 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ilçede tanınan simaların da bulunduğu 29 kişi hem çocuk yaşta biriyle ilişkiye girmek hem de şantaj suçlarından dolayı gözaltına alındı. Sanıkların 19’u emniyetten serbest bırakılırken aralarında astsubayın da bulunduğu 10 şahıs Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.

10 KİŞİYE CEZA VERİLDİ

10 şüpheliden A.E.T., İ.K., U.N.K., Ç.U., E.D., S.A., Ş.T. ve astsubay olduğu belirlenen U.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli hakkında ise tutuksuz yargılama kararı verildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.’ye 12 yıl 6 ay, İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O.’nun da aralarında bulunduğu sanıklara 3-9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.