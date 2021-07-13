Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 234 bin 439 test yapıldı.

Son 24 saatte, 6 bin 285 yeni vaka tespit edilirken, 46 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 162 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verilerle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zaman kaybetmeden aşımızı olalım” dedi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Memişoğlu, “3. doz Covid-19 aşımızı, bir günde 11.105 aşı uygulama Türkiye rekoruna sahip Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduk. Bütün gençlerimizi aşıya bekliyoruz… Salgın bitmedi, aşımızı yaptırarak rehavete kapılmadan, tedbiri unutmadan korunmaya devam edelim” dedi.

DÜN 5 BİN 404 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Temmuz verilerine göre, 5 bin 404 yeni vaka tespit edilirken, 49 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 227 bin 273 test yapılmış ve 5 bin 506 kişi de sağlığına kavuşmuştu.