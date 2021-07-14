Olay, 12 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı işçi servisi caddede seyir halindeyken, bir araç önünü kesti. Araçtan inen şahıslar, tabanca ile Selami B. idaresindeki işçi servisine ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda işçi servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes T. yaralandı. İşçi servisinde bulunan vatandaşlar kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. Bölgede, şahıslar ve kaçtıkları aracın plakası üzerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, servis minibüsünü tarayan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürülen biri kadın Ş.Z., O.Z. ve S.Z. isimli 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ş.Z. ve S.Z. tutuklandı. O.Z. ise serbest bırakıldı.
14 Tem 2021 - 10:42- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2021 - 10:44
4 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı
Çayırova'da bir servis aracının önünü keserek kurşun yağdıran ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.