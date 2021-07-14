İstiklalden istikbale benim sesim  

O karanlık 15 Temmuz gecesinin üzerinden 5 yıl geçti. Ama bugün bile hatırladığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Tarihin gördüğü bu en büyük ihanet karşısında kelimeler yetersiz, sözler kifayetsiz kalıyor. Bizim içimizden çıkanlar, bu vatanı koruması için eline silah verdiklerimiz, güvendiklerimiz, canımızı, malımız emanet ettiklerimiz o hain gecede o silahları bizim üzerimize çevirdi. O gece bu milletin vergileriyle alınan helikopterlerden, düşmana korku salsın diye satın alınan savaş uçaklarından bu milletin evlatlarının üzerine ölüm yağdı… O gece gözünü kan bürümüş sefiller, kol kola görev yaptıkları silah arkadaşlarını sırtından vurdu…

O GECE BİR OLDUK, BİRLİK OLDUK

O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletçe bir olduk, birlik olduk, tek yürek olduk. Genciyle yaşlısıyla, memuruyla işçisiyle, çiftçisiyle patronuyla, doktoruyla mühendisiyle, toplumun her kesiminden milyonlarca vatan evladı meydanlarda toplandık. O gece vatanını savunmak için sokaklara dökülen 251 kardeşimizi bu alçakların kurşunlarıyla şehit verdik. Binlerce asker, polis ve sivil vatandaşımız gazi oldu.

O GECENİN KAHRAMANLARINDAN ÖMER’İN HİKAYESİ

O gece kurşunlara siper olduk, tanklara meydan okuduk, savaş uçaklarına kafa tuttuk, 0 gece daha sabah olmadan, gün ışımadan milletçe tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. İşte o gecenin kahramanlarından biri de Ömer Cankatar’dı. ‘’Ömer iki heceden çok daha fazlası... Ömer abasız, postsuz bir derviş... Ömer olmak kolay değildi, biliyordu bunu… Unutmadı Ömer yüreğine fısıldanan adını, hep öyle yaşadı. Sevgililerin en sevgilisi çağırmıştı onu yanına. Gitti Ömer bir gün. Şeref misafiri olarak gitti…’’ sözleriyle anlatıyor edebiyat öğretmenimiz Kadriye Alev, kuzeni Ömer Cankatar’ın şehadetini.

‘’ANNE BEN DE GİTSEM ŞEHİT OLSAM TEK KURŞUNLA''

İstanbul Fatih’te doğup büyüyen Ömer Cankatar, darbe kalkışmasını televizyonda izlediğinde daha 33 yaşındaydı. Memleket topraklarının cuntacıların hain ayakları altında ezildiğini gördüğünde yerinden fırladı, annesine ‘’Anne ben de gitsem şehit olsam tek kurşunla'' demişti. Ve öyle de oldu… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde darbeci hainlerin şehit ettiği 17 kişiden biri oldu Ömer. Üstelik annesine söylediği gibi, gönlünden geçtiği gibi ‘’tek’’ kurşunla…

ÖMER HAYKIRDI; TÜRKİYE GEÇİLMEZ

‘’Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’’ diyordu ya İstiklal Marşı şairi M. Akif, işte Asım’ın neslindendi Ömer Cankatar. Gözünü kırpmadan şehadete gitti vatanı için, milleti için, ‘’TÜRKİYE GEÇİLMEZ’’ diye haykırmak için…

KADRİYE ÖĞRETMENİN SATIRLARI GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜ

Ömer’in şehadeti ve kuzeninin ardından Kadriye öğretmenin yazdığı hasret dolu satırlar kalbimize işledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak, şehitlerimizi anmak ve millet olarak kenetlenmek adına bir araya geleceğimiz 15 Temmuz gecesinde sahnelenmek üzere özel bir gösteri hazırladı.

AHMET ÖZHAN’IN SESİNDEN

Türkiye’de ilk olacak ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ gösterisinde Kadriye öğretmenin 15 Temmuz şehidi kuzeni Ömer için yazdığı satırlar, şiirlerle, ilahilerle, kahramanlık türküleriyle harmanlandı. Sanatıyla gönüllere taht kuran Ahmet Özhan ve orkestrasının katılımıyla 15 Temmuz akşamı Milli İrade Meydanı’nda Kocaelililerle buluşacak ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ sahne gösterisinin yönetmenliğini ise KBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı üstlendi.

MİLLETİMİZİN EŞSİZ KAHRAMANLIĞI SAHNELENDİ

Ne güzel söylemiş gönüller sultanı Yunus Emre; ‘’Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler…’’ 15 Temmuz; çağlar boyu bizi biz yapan değerlerimizi, millet olabilme bilincimizi, vatanımızın, toprağımızın bölünmezliğini, dinimizin, bayrağımızın, istiklalimizin istikbaline dair tarihimiz boyunca vermiş olduğumuz mücadelemizin destanıdır aslında… ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ lirik gösterisi de; 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı kahramanca devletine sahip çıkan milletimizin o günkü büyük mücadelesi ekseninde, tarih boyunca bizi ayakta tutan Milli Şuurumuzu ortaya koymayı, böylece birlik ve beraberliğimize, şehrimize ve mücadelemize bir kez daha vurgu yapmayı amaçlıyor.

ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN BİR İLK

Projenin başlangıcından itibaren Aydın Sigalı idaresindeki Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda büyük bir heyecan yaşandı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sahneye hasret kalan sanatçılar, bu etkileyici ve duygusal gösteriyi sahneye koymak için uzun süren provalara başladı. Gösteride yer alacak şiirler, ilahiler ve kahramanlık türküleri özenle seçildi. Kadriye öğretmenin şehidimiz Ömer Cankatar’ı anlatan satırları, özenle işlenerek bir tiyatro oyununa dönüştürüldü. Türkiye’de ilk olacak böyle bir gösteriye özel bir önem veren Genel Sanat Yönetmeni Sigalı ve sanatçılar, provalar boyunca da duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz gecesi ilk kez sahnelenecek ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ gösterisinin sezon repertuarına alınması da bekleniyor. Genel Sanat Yönetmeni Sigalı’nın anlatıcı olduğu gösteride Bülent Baytar, Emre Işık ve Semih Eraslan rol alıyor.

15 TEMMUZ VE ECDADIN HATIRASI BİRLEŞTİ

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, "Biz Yunus Emre’yi, Mehmet Akif’i, ecdadımızı, 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Cankatar’ın hikayesiyle, onun destanıyla birleştirerek yan yana koyduk. Bunun üzerine bir lirik anlatım düzenledik. Sahnede 3 anlatıcımız var. Biri Akif, biri Yunus, biri Ömer. Biz buna bir 4. anlatıcı ilave ettik. İlahi bir ses bunları birbirine bağlasın dedik. O sesi de Ahmet Özhan'dan talep ettik, o da seve seve böyle bir projenin içerisinde olabileceğini söyledi. 4 anlatıcıyla 15 Temmuz Destanı'nı ecdadımızın yaşadığı tüm destanlarla harmanlayarak hayata geçirmeyi planladık" diye konuştu.

ÖMER, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN SEMBOLÜDÜR

Şehit kuzeni Ömer için yazdığı hikâyede, tüm şehitleri sembolize ettiğini ifade eden Kadriye öğretmen ise ‘’15 Temmuz, vatan ve millet olarak beraberliğimizin sembolüdür. Orada başka bir direniş var. O gün tanklarına altına yatan vatandaşlarımız, şehitlerimiz, gazilerimizin, vatan, millet ve bayrağımızın uğruna mücadele eden insanlarımız bizim coğrafyamızın mayasıdır. Ömer bir semboldü. Aynı zamanda da bütün 15 Temmuz şehitlerinin, gazilerinin bir sembolüydü. Bu vatan için çarpışan, toprağa düşen herkesin sembolüydü. Ben gösterinin provalarını seyrettikten sonra çok daha farklı bir heyecan yaşamaya başladım. Ellerine, emeklerine sağlık. Canlandıran arkadaşlarım beni çok duygulandırdı, çok fazla etkiledi" ifadesini kuıllandı.

MEVLANA, YUNUS, AKİF VE ÖMER

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılında 2021 yılı UNESCO tarafından 'Yunus Emre Yılı' olarak ilan edildi. KBB Şehir Tiyatrolarının ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ gösterisi de Türk kültürünün Anadolu’da kökleşmesine öncülük eden, Türkçe şiirleriyle birliğin, barışın, hoş görünün ve esenliğin sözcüsü olan ‘Bizim Yunus’un 13. asırdan bize miras bıraktığı anlayışı bir araya getiriyor. Bu yıl kabulünün 100. yılını kutladığımız özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelemizin en önemli imgesi olan ‘İstiklal Marşı’mızın bilincini, 20. asrın en önemli mücadelelerine tanıklık ve eserleriyle önderlik etmiş M. Akif Ersoy’un gözünden tanımlıyor. Ve 15 Temmuz şehidi Ömer Cankatar ile o gecede vatanı uğruna can veren 251 şehidimizle yakın tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarını yazan aziz milletimizin gelecek nesillere miras bırakacağı mücadelesini aynı potada harmanlıyor.

15 TEMMUZ’DA MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER işbirliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. senesinde tüm şehitlerimiz düzenlenecek programla anılacak. Milli İrade Meydanı’nda (Eski Perşembe Pazarı) gerçekleştirilecek program, 15 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’den 16 Temmuz Cuma sabah 00.15’e kadar sürecek. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başlayacak programda 15 Temmuz Koşusuna ait sancak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a teslim edilecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara hitabı dinlenecek. Ardından şehitlerimiz için İhlas-Muavvizeteyn–Fatiha- Bakara Suresinin ilk ayetleri okunacak. Duaya davet çağrısı kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin duası ise İl Müftüsü tarafında yaptırılacak.