14 Tem 2021 - 11:12- Siyaset G: 14 Tem 2021 - 11:19

Millet İttifakı İlçe Başkanları, “Bu bir insan ticaretidir”

Kandıra Belediyesi'nde yaşan grip pasaport skandalı ile ilgili konuşan Millet İttifakı Kandıra İlçe Başkanları, konunun tamamen insan kaçakçılığı ve insan ticareti olduğunu ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Millet İttifakı İlçe Başkanları, “Bu bir insan ticaretidir” mask

Kandıra Belediyesi’nin 39 kişiyi gri pasaportla yurt dışına gönderdiği ve giden bazı isimlerin geri gelmediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, iddiaları doğruladı. Dönüp dönmeme konularını bakanlık inceliyor. Evet gidip dönmeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Biz yanlış bir şey yapmadık. Kanuna aykırı bir şey yapmadık.

BU BİR İNSAN TİCARETİDİR”

Gri Pasaport skandalı ile ilgili konuşan CHP ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, “Bu konuyu ortaya çıkaran Meclis üyelerimiz ile birlikte Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Bey’dir. İçişleri Bakanlığı tarafından açılmış bir soruşturma var. Kandıra’da olmayan bir spor şirketine, hatırla, iyi niyetle, rica ile yapılığı söylenen bir şeyler var ortada. Bu kişiler gidiyor. Nereye gittiği belli değil, nereden döndüğü belli değil. İnsan kaçakçılığının iyi niyetle, hatırla yapılabilecek bir iş olmadığını düşünüyoruz. Bu bir insan kaçakçılığı, bir insan ticareti” ifadelerini kullandı.

KOLAY UCUZ BİR MESELE DEĞİL”

Konunun meclis toplantısında oy birliği ile geçmesi ile ilgili de konuşan Eyisabuncular, “Mecliste yapılan oylama gönderme değil, yetkilendirme oylamasıydı. Belediye Başkanımıza yetkilendirme verilmiştir. Siz alın bunları götürün, orada kalsınlar siz de buna ön ayak olun oylaması değil. Meclis üyelerimiz bunun karşılığında oy kullandı. Akabinde ortaya çıkan bir insan kaçakçılığı var. Kolay, ucuz bir mesele değil” dedi.

EN DOĞRU BİLGİYİ ADNAN BAŞKANIMIZ AÇIKLAR”

MHP ilçe Başkanı Ahmet Uğur ise Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın süreç ile ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ifade ederek, “Gerekli konularda açıklama yapılı. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak konu ile ilgili açıklama yapma gibi bir durumumuz yok. Bunun muhatabı değiliz. Belediye başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Üzerine de söylenecek başka bir şey yok. Hassas bir süreç. Kirli bilgiler var ortalıkta. En doğru bilgiyi Adnan Başkanımız açıklar” dedi.

BELEDİYE BAŞKANININ BÖYLE BİRŞEY YAPACAĞINI KİMSE DÜŞÜNMEZ”

Konuyu takip ettiklerini ifade eden İYİ Parti İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay ise, “Biz de izliyoruz. Takip ediyor, araştırıyoruz. İlk araştıran da biziz. Bütün meclis üyelerimiz bir tutarak söylüyorum, oylama yapılırken kimse art niyet düşünmüyor. Herkes Kandıra’nın iyiliği için çabalıyor. Sorumluluk hiçbir meclis üyesinde değildi. Bu sorumluluk sadece Belediye Başkanının sorumluluğunda. Çünkü ilçenin amiri, belediye başkanının kendisidir. Meclis yapılan oylama Belediye Başkanını yetkilendirme oylamasıydı” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI KANDIRA’NIN FAYDASINA DİYOR”

Maddelerde yazılan ifadelerin uçlarını çok açık olduğunu ifade eden Altınay, “Kandıra’da herkes birbirini tanır. Bize meclis öncesi gelen gündemde böyle bir madde yoktu. Meclise ek gündem olarak alınıyor. Belediyenin amiri size diyor ki kendi masraflarını kendileri karşılayacak diyor. Kandıranın faydasında diyor. Hiçbir meclis üyeleri ayırt etmeden diyorum, Belediye başkanın böyle bir şey yapacağını kimse düşünmez” ifadelerini kullandı. 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, chp, gri pasaport, MHP, Adnan Turan, İyi Parti

14 Tem 2021 - 11:12 Kocaeli/ Kandira- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.319 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Yıldızlı’dan 15 Temmuz mesajı mask
Başkan Yıldızlı’dan 15 Temmuz mesajı
SP'li başkan istifa etti mask
SP'li başkan istifa etti
BBP’li Ayyıldız, Çiftçi’ye yüklendi mask
BBP’li Ayyıldız, Çiftçi’ye yüklendi
CHP’li vekiller Kocaeli’ye çıkarma yapacak mask
CHP’li vekiller Kocaeli’ye çıkarma yapacak
Mustafa Can, YRP İl Başkanlığına aday mask
Mustafa Can, YRP İl Başkanlığına aday
Gri pasaport skandalını meclis onaylamış mask
Gri pasaport skandalını meclis onaylamış
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL