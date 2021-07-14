Millet İttifakı İlçe Başkanları, “Bu bir insan ticaretidir”

Kandıra Belediyesi’nin 39 kişiyi gri pasaportla yurt dışına gönderdiği ve giden bazı isimlerin geri gelmediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, iddiaları doğruladı. Dönüp dönmeme konularını bakanlık inceliyor. Evet gidip dönmeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Biz yanlış bir şey yapmadık. Kanuna aykırı bir şey yapmadık.

“BU BİR İNSAN TİCARETİDİR”

Gri Pasaport skandalı ile ilgili konuşan CHP ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, “Bu konuyu ortaya çıkaran Meclis üyelerimiz ile birlikte Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Bey’dir. İçişleri Bakanlığı tarafından açılmış bir soruşturma var. Kandıra’da olmayan bir spor şirketine, hatırla, iyi niyetle, rica ile yapılığı söylenen bir şeyler var ortada. Bu kişiler gidiyor. Nereye gittiği belli değil, nereden döndüğü belli değil. İnsan kaçakçılığının iyi niyetle, hatırla yapılabilecek bir iş olmadığını düşünüyoruz. Bu bir insan kaçakçılığı, bir insan ticareti” ifadelerini kullandı.

“KOLAY UCUZ BİR MESELE DEĞİL”

Konunun meclis toplantısında oy birliği ile geçmesi ile ilgili de konuşan Eyisabuncular, “Mecliste yapılan oylama gönderme değil, yetkilendirme oylamasıydı. Belediye Başkanımıza yetkilendirme verilmiştir. Siz alın bunları götürün, orada kalsınlar siz de buna ön ayak olun oylaması değil. Meclis üyelerimiz bunun karşılığında oy kullandı. Akabinde ortaya çıkan bir insan kaçakçılığı var. Kolay, ucuz bir mesele değil” dedi.

“EN DOĞRU BİLGİYİ ADNAN BAŞKANIMIZ AÇIKLAR”

MHP ilçe Başkanı Ahmet Uğur ise Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın süreç ile ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ifade ederek, “Gerekli konularda açıklama yapılı. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak konu ile ilgili açıklama yapma gibi bir durumumuz yok. Bunun muhatabı değiliz. Belediye başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Üzerine de söylenecek başka bir şey yok. Hassas bir süreç. Kirli bilgiler var ortalıkta. En doğru bilgiyi Adnan Başkanımız açıklar” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANININ BÖYLE BİRŞEY YAPACAĞINI KİMSE DÜŞÜNMEZ”

Konuyu takip ettiklerini ifade eden İYİ Parti İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay ise, “Biz de izliyoruz. Takip ediyor, araştırıyoruz. İlk araştıran da biziz. Bütün meclis üyelerimiz bir tutarak söylüyorum, oylama yapılırken kimse art niyet düşünmüyor. Herkes Kandıra’nın iyiliği için çabalıyor. Sorumluluk hiçbir meclis üyesinde değildi. Bu sorumluluk sadece Belediye Başkanının sorumluluğunda. Çünkü ilçenin amiri, belediye başkanının kendisidir. Meclis yapılan oylama Belediye Başkanını yetkilendirme oylamasıydı” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI KANDIRA’NIN FAYDASINA DİYOR”

Maddelerde yazılan ifadelerin uçlarını çok açık olduğunu ifade eden Altınay, “Kandıra’da herkes birbirini tanır. Bize meclis öncesi gelen gündemde böyle bir madde yoktu. Meclise ek gündem olarak alınıyor. Belediyenin amiri size diyor ki kendi masraflarını kendileri karşılayacak diyor. Kandıranın faydasında diyor. Hiçbir meclis üyeleri ayırt etmeden diyorum, Belediye başkanın böyle bir şey yapacağını kimse düşünmez” ifadelerini kullandı.