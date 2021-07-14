14 Tem 2021 - 11:26- Asayiş G: 14 Tem 2021 - 11:29

Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı

 Gölcük'te, 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı mask

Olay, geçen hafta çarşamba günü Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında açık olan pencereden aşağı düşen Sıraç Öz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sıraç Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sıraç Öz, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek, dün yaşamını yitirdi.
# eğitim

14 Tem 2021 - 11:26 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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