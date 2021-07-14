14 Tem 2021 - 11:29- Siyaset G: 14 Tem 2021 - 11:31

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kentte sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

14 Tem 2021 - 11:29 - Siyaset

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