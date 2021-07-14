Veli Ağbaba; Kandıra Belediyesine yazıklar olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın ardından bugün genel merkez nezninde önemli bir ziyaret daha gerçekleşti. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın bugün Kocaeli'ye gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Partinin İl Binası önüne gerçekleşen basın açıklaması sonrası gruplar halinde bölünen heyet Gölcük ve Kandıra'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“GENEL MERKEZİMİZ KOCAELİ’YE ÖNEM VERİYOR”

Basın açıklaması öncesi kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, dün hayatını kaybeden İl Emniyet Müdürü Hasan Cebir'e rahmet dileyerek başladı. Sözlerini devamında 15 Temmuz darbe girişime değinen Yıldızlı, “Bu işin siyasi ayağının araştırılması teklifinin reddedildiğini tarihe not düşmek istiyorum. Pandemi sonrası saha çalışmalarına devam ediyoruz. 2 bine yakın esnafı dolaştık. CHP esnafın işçinin emekçinin sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyor. Genel Merkezimiz Kocaeli ye çok önem veriyor. CHP örgütleri sahada olmaya devam ediyor. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de esnafın emekçinin mağdurun yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEYECEĞİZ”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şu ifadeleri kullandı: “Darıca çayırova dilovası’nda da bu çalışmayı yapmıştık. Türkiye’nin bütün bölgelerinde CHP milletvekilleri çslışmaa yapılıyor. Bugün de bir grup olarak Kandıra’ya gideceğiz bir grup da Gölcük’e gideceğiz. Orada esnafın işçilerin sorunlarını dinleyeceğiz. Ben bize katkı sunan genel başkan yardımcısı ve PM üyelerine teşekkür ediyorum.

“140 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI”

Ardından konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ulusal ve yerel gündemler ile ilgili açıklamalar yaptı. Ağbaba, “Sahte belgelerle TSK düşmanın yapamadığı şekilde yok edildi. Darbe üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen siyasi ayağı açıklanmadı. FETÖ’nün siyasi ayağını biz biliyoruz ama açıklanmasını bekliyoruz. 15 Temmuz Türkiye için herkesin düşünmesi gerektiği bir tarihtir. O dönem kampanya yaptılar. O şehitlerin parsına çöken anlayışı da kınıyoruz. Pandemiden bu yana 140 bin esnaf kepenk kapattı. Türkiye o kadar ilginç bir ülke ki bir tarafta insanlar zenginleşirken diğer yandan insanlar çöpten ekmek yiyor. Türkiye gelir dağılımı adaletsizliğin dünya 7’incisi” ifadelerini kullandı.

“ESNAF 20 YE YAKIN VERGİ ÖDEMEYE DEVAM ETTİ”

89 bin yeni milyonerin olduğunu ifade eden Ağbaba, “9 milyon gerçek işsizimiz var. Türkiye 4 milyon 170 bin yeni işsizimiz varken 7 bin adet de dolar milyoneri var. İktidar yerli ve milli vurgusu yaparken Türk lirası pula çevrildi 2001 krizinden daha fazla Türk Lirasının değeri düştü. Türk lirası Erdoğan rejiminde yüzde elliye yakın değer kaybetmiş durumda. Esnafımız kapalı olduğu zamanda Bile 20 ye yakın vergisini ödüyordu. Esnafa yapılan desteğin de yetersiz olduğunu görüyoruz” dedi.

“60 YAŞINDA BOKSÖR GÖNDERDİLER”

Ağbaba açıklamasının devamında Kandıra Belediyesinde yaşanan gri pasaport skandalına değindi. Pasaport bir ülkenin şerefi onurudur diyen Ağbaba, “Kandıra belediyesinde yeni bir seyehat şekli olan insan kaçırma olayını açıkladı. Yakında bir kaç il daha ortaya çıkacak. Adana’da mehter takımı gitmiş. Adana da mehter takımı yok. Kandıra Belediyesi 60 yaş ortalaması ile Hollanda’ya boksör gönderiyor. 65 doğumlu boksörler gidiyor. Giden boksörler de Kandıra Belediyesinde yaşamıyor. Yazıklar olsun Kandıra Belediyesine diyor ki benim. Haberim yok. Kandıra ile alakası olmayan insanları gönderirken ne düşündün. Bir ülkenin şerefi pasaporttur. Yurt dışında bırakın normal pasaportun kırmızı pasaportun bile değeri yok. Bir ülkenin şerefini 10 paralık eden adamları göndermek lazım” ifadelerini kullandı.