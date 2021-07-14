Fetullah Gülen’in soyadı hala Kocaeli’deki sokağın adı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları darbe girişiminden sonra valilik kararıyla birçok il ve ilçede değiştirilmişti. Bunun ilk örneği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Belediye Meclisi’nden alınan karar ile birlikte Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmiş yerine “Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı” adları verilmişti.

CAMİDEN BİLE SÖKÜLTÜ

Sokak ve cadde isimlerinden sonra Erzurum’da bir caminin Gülen'in babasının adını taşıdığı ve ona yakın isimlerin kurduğu dernekçe yapıldığını öğrenen cami cemaati ve vatandaşlar, caminin isminin değiştirilmesi için girişimlerde bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Erzurum İl Müftülüğü, Ramiz Efendi Camisi'nin adının, ilçe müftülüğü bünyesinde kurulacak komisyonca değiştirilmesi ve mevcut tabelanın sökülmesi kararı almıştı.

İZMİT’TE İKİ SOKAĞIN İSMİ

Hain darbe girişiminde vatandaşlarımızı şehit eden, birçok canın yandığı o günün terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in soyadını çağrıştıran bütün sokaklarda valilik kararı ile kardırılmıştı. Bu sokaklardan ikisi de İzmit’te bulunuyordu. Yeşilova Mahallesi’nde bulunan sokaklardan birini ismi Gülen diğerinin ismi ise Zaman olarak bulunuyordu. Bu sokak isimleri valilik kararı ile büyükşehir meclisinden oybirliği değiştirilmiş ve Gülen Sokak’ın ismi Dağ çiçeği, Zaman Sokak’ın ismi ise Bahçeler olarak değiştirildi.

HALA DEĞİŞTİRİLMEDİ

Vatandaşın yön bulmak için kullandığı navigasyonlarda ise büyükşehir kararı ile değiştirilen isimler Google Earth değiştirilmedi. Hain darbe girişimini hatırlatan ismin değişmemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bu ismin Google’da da değişmesi için herhangi bir müracaat yapılıp yapılmadığı merak konusu. Gülen’in soyadını sokak ismi olarak kalmasını istemeyen vatandaşlar bunun için büyükşehir ya da muhtarlıkların bir müracaatta mı bulunması gerektiğini soruyor. Vatandaşlar Google'ın bir an önce bu ismin değiştirmesini istiyor.