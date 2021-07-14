Ağbaba, “Türkiye’de yeni bir insan tipi yarattılar”

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın bugün Kocaeli'ye gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması sonrası milletvekilleri ikiye bölünerek Gölcük ve Kandıra ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“GENEL MERKEZİMİZ KOCAELİ’YE ÖNEM VERİYOR”

Ziyaret kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan ve İl Başkanı Harun Yıldızlı Gölcük ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti öncesi heyet CHP Gölcük İlçe Başkanlına geçti. ilçe Binasında selamlama konuşması yapan İl Başkanı Yıldızlı, “İlçemizde sizlerle bir araya geldik. Esnafımızla, STK temsilcilerimiz ile bir araya gelip sorunlarını yerelden ulusala taşıyacağız. CHP’nin Millet ittifakı iktidara geliyor. Genel Merkezimiz Kocaeli’ye çok önem veriyor” dedi.

“YIKILMIŞ BİR ÜLKE BULACAĞIZ”

PM Üyesi Umut Akdoğan ilçe binasında yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakının iktidar yürüyüşüne destek vermek için Kocaeli’deyiz. İktidar olacağımıza yürekten inanıyorum. Bizden uzak olan yurttaşlarımız ile bir araya gelip bize yakın olan yurttaşlarımıza enerji veriyoruz. İktidara geldiğimizde bütün kurumları ile yıkılmış bir ülke bulacağız. Bu sorunların altından vatandaş ile birlikte kalkabilir. Seçmenimiz yerelde bize oy verdi. Oy verdikten sonra bizi bırakmadı. Bizi iktidar yaptıktan sonra seçmenlerimizle birlikte olacağız” dedi.

“SORUNLARI YERİNE GÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise gerçekleştirdiği konuşmada, “Darbe girişiminden sonra oluşan olağan üstü hali fırsat bilen iktidar yeni bir sistem getirdi. Türkiye’nin bu ucube sistemde gidebileceği bir yer yok. Türkiye’de bir gerileme var. Bunun sebebi tek adam rejimiz. Bizler adaleti savunan bir partiyiz. Diğer yandan da bir tek adam var. Türkiye böylesine yalın bir durumla karşı kaşıya. Önümüzdeki seçimlerde birlik ile iktidar olacağız. Türkiye’de sorunların çözümü için sorunları yerinde görmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YENİ BİR İNSAN TİPİ YARATTILAR”

Son olarak konuşan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Burası çok önemli bir bölge. Türkiye’de aynı hatalar devam ediyor. Kanal İstanbul’a baktığımızda görüyoruz. Türkiye bir felaket ile karşı karşıya. Konuşmalara bakıyorsunuz. Sanki 20 yıldan beri ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyor. Dikey plazalara gökdelenleri kendileri dikti. Türkiye bir ekonomi buhran ile karşı karşıya. Eskiden zengin deyince akla üretim yapan insan gelir. Şimdi de zengin deyince akla hırsıları geliyor, tosuncuklar geliyor, Todeks yatırımcıları geliyor. Türkiye’de yeni bir insan tipi yarattılar. Bu tiplerin sözleri hep aynı. “Dış güçler, faiz lobisi, Kudüs kırmızı çizgimiz, Dik Dur eğilme diyor” bunları hırsızlık yaparken kullanıyorlar. Tosuncuk hayvan çiftliği açıyor, açarken bu cümleleri kullanıyor” dedi.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Rıza Zarrab örneğini vererek konuşmasında devam eden Ağbaba, “İkinci damat O. Ebru Gündeş ile Rızza Zarrab’ı tanıştırıp evlendiren Erdoğan’dır. Onlar sağdıç. Bayrağı kullandılar. Rıza Zarrab’ın malı mülkü, boğazda yalısı var. Bu kadar insanın malına çökülürken bu adamın kapısının koluna dokunamadılar. Bunların hepsinin ortak özelliği, bürokrasi ve hükümet ile ilişkileri olması. Ortakları Suçişleri Bakanı. Bunlar hırsızlık yaparken iktidarın bilmeme ihtimali var mı? Yok. Bunlar ortak. OHAL uzatılıyor. Ohal’ın başında Sedat Peker’e koruma veren, Özışık kardeşlere dost olan var. OHAL’in Başında Süleyman Soylu var. Her şeye rağmen Türkiye bunu aşacak. Umutsuzluğa kapılmayın. Biz yanlış yapmadığımız sürece Türkiye’nin Önü açık” dedi.