KOÜ’ye YÖKAK tarafından izleme ziyareti gerçekleştirildi  

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İzleme Ziyareti toplantısı Takım Başkanlığını Prof. Dr. Öktem Vardar’ın yaptığı, Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, Öznur Oğuzoğlu ve Elif Çıdam’dan oluşan YÖKAK Değerlendirme Takımı ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında Senato Üyeleri, KOÜ Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Gruplarının da katılımlarıyla dün (13.07.2021) gerçekleştirildi.

İzleme Ziyareti toplantısında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı başlattıklarını belirterek, öneriler doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. YÖKAK Değerlendirme Takımı’nın bu süreçte yol göstericiliğinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tüm bu süreç içerisinde üstün gayretler gösteren KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve ekibine teşekkür etti.

“Üniversitemizde 2018 yılında 1 Aralık’ta Dış Değerlendirme Ön Ziyareti ve 16-19 Aralık tarihlerinde Dış Değerlendirme esas ziyaret gerçekleşmiştir. 2019 yılında Dış Değerlendirme ziyareti sonrasında kurumumuza iletilen Geribildirim Raporu’nda ifade edilen hususlar ve 2019-2023 Stratejik Planımız dikkate alınarak çeşitli düzenleme, iyileştirme ve geliştirmeler yapılmıştır.” diyen Rektör Prof. Dr. Hülagü, yapmış olduğu sunumda Kalite Güvence Sistemi kapsamında üniversitemizde yapılan çalışmalara değindi.

“ Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim” başlıkları altında üniversitemizde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi’nin kurumsal kültürünün sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, geleceğinin planlanması ve uygulanan yaklaşımların verimli olup olmadığının değerlendirilmesinde; iç ve dış değerlendirme süreçleri önemli katkılar sağlamaktadır.

2019-2023 Stratejik Planımız ve Dış Değerlendirme sonrası kurumumuza iletilen geri bildirim raporu referansında 2019 yılı başından itibaren ve 2020 yılında da pandemi koşullarına rağmen, birçok konuyu hayata geçirdik, bazılarını da hayata geçirmek için planlarımızı oluşturduk. Her geçen gün biraz daha iyileştiriyor ve geliştiriyor olmak ve bu çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini görmek hem akademik hem de idari personelimizi motive ve mutlu etmektedir.

Genç ve dinamik bir kadroya sahip üniversitemizde ekipler halinde çalışıyor olmak ve birlikte paylaşarak bir şeyleri başarmak aidiyet duygusunu desteklemektedir. Bu motivasyonla çalışmalarımız, planlarımız kapsamında, 2021 yılında ve sonrasında da hız kesmeden devam edecektir” diyerek sunumunu tamamladı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün sunumunun ardından YÖKAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Öktem Vardar da bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öktem Vardar sunumunda; “Kalite Güvence Sistemi” yanı sıra “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim” başlıklarında üniversitemizin övgüye değer yönleri ile birlikte üniversitemiz için önerilen konuları aktardı. YÖKAK İzleme Ziyareti toplantısı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.