14 Tem 2021 - 12:49- Gündem G: 14 Tem 2021 - 12:50

Çocuklar hem mahallelerinde hem de sahilde eğlendiler  

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “2021 Yaz Etkinlikleri” tüm hızıyla devam ederken çocuklar hem mahallelerinde hem de Başiskele Sahili’nde gönüllerince eğlendiler.  

Çocuklar hem mahallelerinde hem de sahilde eğlendiler   mask

Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği dün akşam Karadenizliler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Koca Sokak Parkı alanında yapılan etkinlikte çocuklar gezici tiyatro ekibinin gösterileriyle eğlenceli vakitler geçirdiler. Eğlenceyi çocukların ayağına götüren Başiskele Belediyesi, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.  

 

ÇOCUKLAR MASKOTLAR İLE EĞLENDİ

 

Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklara yönelik tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Kukla gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte maskotlar, çocukların ilgisini çekti. Çocuklar maskotlar ile fotoğraf çekinmek için birbirleriyle adeta yarış yaptılar. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar mahallelerini şenlendirdiler.

 

HER GÜN BİR MAHALLEDE OLACAK

 

İlçenin dört bir yanını gezmeye başlayan “Mahallemde Şenlik Var” ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak mahalle sakinlerini çoluk çocuk herkesi eğlendirmeye devam edecek. Tiyatro ekibi bu akşam (14 Temmuz Çarşamba) saat 18:00’da Şehitekrem Mahallesi’nde Başiskele Çocuk Üniversitesi park alanında minikleri eğlendirecek.

 

“Mahallemde Şenlik Var” etkinliği programı şöyle:

 

16 Temmuz Cuma – Yeşilyurt Mah. 15 Temmuz Milli İrade Parkı

17 Temmuz Cumartesi – Aydınkent Mah. Eşref Bitlis Cad. Meşelik Parkı

 

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE MASAL GECESİ

 

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleri kapsamında dün akşam çocuklara yönelik masal gecesi düzenlendi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez ile Masal Gecesi etkinliği Başiskele Sahili’ne gelen çocuklara büyüleyici anlar yaşattı. Usta oyuncunun etkili ve eğlenceli masal anlatımıyla hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptılar. Renkli ve keyifli görüntülere sahne olan etkinlik ebeveynler ve çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, programa katılanlar Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibine bu güzel yaz etkinlikleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Programa katılamayan çocukları da unutmayan Başiskele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, etkinliği Youtube kanalından canlı olarak yayınladı.
# Sokak, çocuk

14 Tem 2021 - 12:49 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.319 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi personeli  rengârenk bir İzmit için eğitim aldı mask
İzmit Belediyesi personeli  rengârenk bir İzmit için eğitim aldı
Kardeş Eli Derneği 2021 kurban bağışı fiyatlarını 595 TL olarak açıkladı mask
Kardeş Eli Derneği 2021 kurban bağışı fiyatlarını 595 TL olarak açıkladı
Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi   mask
Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi  
Çocuklar hem mahallelerinde hem de sahilde eğlendiler   mask
Çocuklar hem mahallelerinde hem de sahilde eğlendiler  
İstiklalden istikbale benim sesim   mask
İstiklalden istikbale benim sesim  
Cumhuriyet Parkı’nda Çalışmalar Son Sürat Devam Ediyor   mask
Cumhuriyet Parkı’nda Çalışmalar Son Sürat Devam Ediyor  
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL