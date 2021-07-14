Çocuklar hem mahallelerinde hem de sahilde eğlendiler  

Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği dün akşam Karadenizliler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Koca Sokak Parkı alanında yapılan etkinlikte çocuklar gezici tiyatro ekibinin gösterileriyle eğlenceli vakitler geçirdiler. Eğlenceyi çocukların ayağına götüren Başiskele Belediyesi, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

ÇOCUKLAR MASKOTLAR İLE EĞLENDİ

Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklara yönelik tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Kukla gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte maskotlar, çocukların ilgisini çekti. Çocuklar maskotlar ile fotoğraf çekinmek için birbirleriyle adeta yarış yaptılar. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar mahallelerini şenlendirdiler.

HER GÜN BİR MAHALLEDE OLACAK

İlçenin dört bir yanını gezmeye başlayan “Mahallemde Şenlik Var” ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak mahalle sakinlerini çoluk çocuk herkesi eğlendirmeye devam edecek. Tiyatro ekibi bu akşam (14 Temmuz Çarşamba) saat 18:00’da Şehitekrem Mahallesi’nde Başiskele Çocuk Üniversitesi park alanında minikleri eğlendirecek.

“Mahallemde Şenlik Var” etkinliği programı şöyle:

16 Temmuz Cuma – Yeşilyurt Mah. 15 Temmuz Milli İrade Parkı

17 Temmuz Cumartesi – Aydınkent Mah. Eşref Bitlis Cad. Meşelik Parkı

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE MASAL GECESİ

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleri kapsamında dün akşam çocuklara yönelik masal gecesi düzenlendi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez ile Masal Gecesi etkinliği Başiskele Sahili’ne gelen çocuklara büyüleyici anlar yaşattı. Usta oyuncunun etkili ve eğlenceli masal anlatımıyla hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptılar. Renkli ve keyifli görüntülere sahne olan etkinlik ebeveynler ve çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, programa katılanlar Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibine bu güzel yaz etkinlikleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Programa katılamayan çocukları da unutmayan Başiskele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, etkinliği Youtube kanalından canlı olarak yayınladı.