CHP’liler Başiskele Sanayi Sitesi'nde sorunları dinledi

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın bugün Kocaeli'ye gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması sonrası milletvekilleri ikiye bölünerek Gölcük ve Kandıra ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan ve İl Başkanı Harun Yıldızlı Gölcük ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“HEPİMİZ SOKAKTAYIZ”

İlçe Binası ziyareti sonrası heyet Başiskele Sanayi Sitesine gitti. Site Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Malkoç ve yönetimini ziyaret heyet esnafın sıkıntıların dinledi. Heyet’i yönetime tanıtan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Biz Türkiye’de ve Kocaeli’de CHP örgütleri olarak, küçük esnafı kobileri gezerek sorunları dinleyip çözümü noktasında hareket ediyoruz. Hepimiz sokaktayız. Sanayi esnafının sorununu dinlemek için buradayız” dedi

“SORUNLARA FARKLI GÖZLE BAKMAYA GELDİK”

Ziyarette konuşan Veli Ağbaba, “Biz sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Farklı illerin milletvekilleri olarak sorunlara farklı açıklardan bakmaya çalışıyoruz. Bu amaçla buradayız. Sizin sorunlarınızı dinlemeye geldik. Bazı arkadaşlarımız da Kandıra’da tarım ile ilgili sorunları dinliyor. Küçük sanayi, bizim gibi ülkelerde ekonominin temel yapılarından biridir” dedi.

“TAŞINMA SANAYİ ESNAFI İÇİN SORUN”

Site Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Malkoç sorunları dillendirdiği konuşmada, “Biz bu sanayileşmiş bölgenin ortasında bir Kocaeli var. Yakın yöredeki bölgenin iş insanları ile irtibat kurabiliyoruz. Yerimiz çok güzel. Biz Türkiye’de şanslı bir bölgedeyiz. Bu güzel bölgede güzel işler yapmak istiyoruz. Sanayi sitesi bulunduğu yer itibari ile de çok önemli noktada. Bakanlığın tespitlerine göre 160 sanayi sitesi şehirlerin içinde. Bunların taşınması söz konusu. Yeni taşınma yerleri aranıyor. Bugün 10 sanayi sitesi taşınıyor. Bu sanayi siteleri için bir sorun. Bu esnaf için sıkıntı yaratıyor. Bu sanayi sitesinin adı 24 sene Gölcük Sanayi Sitesiydi. Sınır olarak Başiskele’de olduğu için adı Başiskele Sanayi Sitesi oldu. Arazi bulmak çok zor. Bu kadar araziyi bulmak zor oluyor. Türkiye’de sanayi sitelerinin birinci sorunu arsa temini” dedi.

“ÜRETMEYİ BİLİYORUZ AMA PAZARLAMALARDA GERİYİZ”

Malkoç sözlerinin devamında, “Daha beklentilerimiz var. Muafiyetler bekliyoruz. Emlak vergisinden muaf olmak istiyoruz. Bazı yerlerde yok, ama bizde var. Biz sanayi siteleri olarak muafiyet istiyoruz. Türkiye’de kooperatifler 3 bakanlığa bağlı. Bu da Kooperatifçiliğin dağınık olmasına neden oluyor. Biz kooperatif kelimesini ilk okulda öğrendik ama şimdiki müfredatta yok. Bunların gençlere öğretilmesi gerekiyor. Bu sanayi sitesi çok farklı bir site. Burada motor tamircileri yüzde 10 üreticileri yüzde 90. Böyle bir yer yok. Robot imalatları yapılıyor, ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.

“ÜRETECEK YER YOK”

Sözlerine devam eden Malkoç, “Biz dükkanlarımızı ilk kurarken, Türkiye’yi dolaştık ve buranın planını öyle yaptık. Buranın projesi dünün projesi ama 50 yıl sonrasının da projesi. Eksiklerimiz var. Görselliği tamamlayamadık. Burası çok daha muntazam bir hale gelecek. Türkiye’de örnek bir site. Biz üretmeliyiz. Üretmeyi biliyoruz ama pazarlamalarda geriyiz. Esnafımız çok cesur. Üretilmeyeceği üretiyorlar ama pazarlayamıyor. Pandemi döneminde sıkıntılar yaşadık. Üretmek isteyen çok esnaf var. Ama üretecek yer yok” dedi.

“ESNAFIN GÖRÜŞÜ ALINMALI”

Tekrar söz alan Ağbaba, “Bize düşen şey, üretimi desteklemek. Üretimi sadece kendi adınıza yapmıyorsunuz. Bu ülke için yapıyorsunuz. Partimizin bu konudaki politikası üretimin engellenmemesi. Biz Kooperatifleri önemsiyoruz. Doğru işletilirse önemli kurumlar. Sanayi Siteleri bazen şehirlerin içinde kalıyor. Muhakkak esnafın görüşü alınmalı. Türkiye gelişiyor. Birçok yerde yaşıyor. Niğde de esnaf çok mağdur. Esnafın fikri alınmamış” dedi.