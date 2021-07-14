İzmit Belediyesi personeli  rengârenk bir İzmit için eğitim aldı

İzmit Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 12 boya ustası, DYO Boya Fabrikası Dilovası Tesislerinde boyama eğitimi aldı. İç ve dış cephe boyaları, yüzey hazırlama, astar ve macunlar, dekoratif duvar boyama örnekleri, doğru boya seçimi, uzun ömürlü boya yapımı konularında teorik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı eğitimle bilgi birikimlerini arttıran personeller, İzmit’i renklendirmeye devam edecek.

CIVIL CIVIL SOKAKLAR

İzmit Belediyesinin saha personelleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri korkuluk, duvar ve merdiven boyamalarıyla Sadece yerelde değil ulusal basında da yankı uyandırmaya devam ediyor. Boyama çalışmalarıyla sokakları cıvıl cıvıl bir hale getiren İzmit’in Picassoları, daha iyi hizmet için aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeyi sürdüyor.