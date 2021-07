ADD15 Temmuz’u andı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kültür Tepesi önünde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Körfez, Derince ve İzmit Şube Başkanları ve üyeleri katıldı. Basın açıklamasını ADD Derince Şube Başkanı Nagihan Gürel yaptı. Gürel sözlerine, “Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu’nun parçalanmasını dayatan ve açık işgali sonuç alacaklarını zannedenler, yaklaşık 100 yıl sonra içimizden devşirdikleri dinci ve işbirlikçi hainlerle 15 Temmuz 2016’da yeni bir işgal planı daha denemişlerdir. Uzun yıllar, devletimizin tüm yaşamsal kurumlarında, gizli ve sinsi bir şekilde örgütlenen, din ve tarikat eksenli, akıl dışı çağdışı olan bu yapılanma bu darbenin mimari gibi görünse de aslında emperyalizmin kontrol ve kumanda ettiği çok açıktır” dedi.

İŞGAL GİRİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ DERSLER VAR

Gürel, “Şu Unutulmamalı ki, dünyanın her yerinde ve her zaman emperyalizmin iki doğal müttefiki vardır. Bunlardan birisi etnik temele dayanan bölücü terör örgütleridir. Diğeri ise din tarikat mezhep yapılanmasına dayalı gerici çağdışı örgütlenmelerdir. Bu hiç değişmemiştir bundan sonra da değişmeyecektir. Altın nesil yetiştirdiklerini iddia eden aslında potansiyel ajan ve işbirlikçi hainler yetiştiren ve adına Fetullahçı denen bu soysuzların 15 Temmuz 2016’daki işgal girişimlerinden çıkarılması gereken çok önemli dersler vardır. Türkiye cumhuriyetine ve bölünmez bütünlüğüne karşı girişilecek her türlü eyleme karşı topyekün karşı koyacağımız bilinmelidir 15 Temmuz 2016’daki işgale ve ihanete karşı koyarken canlarıni vermiş olanlara ve bu Toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.