İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığına dair duyumlar alınan A.Ş isimli şüpheli takibe alındı. Yapılan takip sonucu yeterli bilgi ve delile ulaşan Jandarma ekipleri, şüphelinin İzmit 28 Haziran Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken evde gerçekleştirilen aramalarda 496 gram toz esrar ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.