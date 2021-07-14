14 Tem 2021 - 14:22- Asayiş G: 14 Tem 2021 - 14:23

İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmit’te bulunan bir eve düzenlenen operasyonda 496 gram toz esrar ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin  engellenmesine yönelik olarak  yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığına dair duyumlar alınan A.Ş isimli şüpheli takibe alındı. Yapılan takip sonucu yeterli  bilgi ve delile ulaşan Jandarma ekipleri, şüphelinin İzmit 28 Haziran Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken evde gerçekleştirilen aramalarda 496 gram toz esrar ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. 

14 Tem 2021 - 14:22 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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