Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığına dair duyumlar alınan A.Ş isimli şüpheli takibe alındı. Yapılan takip sonucu yeterli bilgi ve delile ulaşan Jandarma ekipleri, şüphelinin İzmit 28 Haziran Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken evde gerçekleştirilen aramalarda 496 gram toz esrar ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
14 Tem 2021 - 14:22- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2021 - 14:23
İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmit’te bulunan bir eve düzenlenen operasyonda 496 gram toz esrar ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.