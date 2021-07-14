14 Tem 2021 - 14:24- Asayiş G: 14 Tem 2021 - 14:28

TEM’deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

İzmit’te TEM Otoyolu’nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi. Feci kazada yaralanan 3 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEM’deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti mask

Kaza, dün akşam saatlerinde  İzmit TEM Otoyolu Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki ‘acil durum telefonu’nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan M.B. araç içerisinde sıkışırken, annesi Sıddıka Bilir ve Fidan Bilir de yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARIM SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE KURTARILABİLDİ


Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan M.B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile M. B. otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FECİ KAZADAN YARALI KURTULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ


Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sıdıka Bilir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Sıddıka Bilir’in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ankara’nın Çamlıdere ilçesine nakledildi. M. B. isimli vatandaş ise tedavisinin ardından taburcu edilirken, Fidan Bilir’in Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

# yardım, Mustafa, sağlık, itfaiye, kaza

14 Tem 2021 - 14:24 - Asayiş

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