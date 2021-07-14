Belediye Derincespor’dan 4 transfer birden    

Derince temsilcisi geride bıraktığımız sezon Karacabey Belediyespor’da kaptanlık yapan, hem sağ hem de sol bekte forma giyebilen deneyimli futbolcu Hasan Güleryüz’ü renklerine bağladı. Adeta istikrar abidesi olan ve alt liglerin aranan savunma bekleri arasında yer alan Hasan geçen sezon Karacabey forması ile 33 lig, 1 kupa maçında 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Hasan iki sezon önce aynı takımda 23 lig 1 kupa, üç sezon önce Eyüpspor forması ile 27 lig ve 4 sezon önce de Bayburt İl Özel İdare’de 35 lig, 1 de kupa maçında oynadı.

NAZİLLİSPOR’DAN STOPER BERKAY ÇAKIR

Belediye Derincespor geride bıraktığımız sezon Nazillispor’da oynayan sol stoper Berkay Çakır ile anlaştı. Berkay Çakır geçen sezon 25 lig maçında sahadaki yerini aldı ve 1 de gole imza attı. Batman Petrol, Erokspor, Altındağspor, Bayburt İl Özel İdare ve Bayrampaşa gibi takımlarda oynayan Berkay’ın son 4 sezondaki maç ortalaması ise yirmi beş.

YEŞİLYURT’TAN UĞURCAN İKİKARDEŞ

Belediye Derincespor, Adana doğumlu, geçen sezon Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor ve Adana Kozan’da toplam 35 maça çıkan sağ kanat oyuncusu Uğurcan İkikardeş ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki etkili kanat forvet İskenderun forması ile iki sezon önce 31, geçen sezon da Kozan forması ile 19 maçta sahadaki yerini aldı.

TURGUTLUSPOR’DAN KADİR TORBACI

Derince ekibi 6 numara pozisyonuna geride bıraktığımız sezon Alanya Kestel takımında 28 lig, 2 de kupa maçına çıkan Kadir Torbacı’yı monte etti. Kadir 3 sezon boyunca mücadele ettiği Turgutluspor’da da toplam 87 maça çıktı, 5 gol attı. Son derece önemli bir ön libero olan, merkezdeki diri görüntüsü ile orta sahada rakip ofans oyuncularına şans vermeyen Kadir, Kocaelispor’a da rakip olmuş ve oynadığı başarılı futbolla dikkat çekmişti.