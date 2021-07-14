Domino’s ile bu bayram lezzetli sofralarda buluşuyoruz

Mahallenizin pizzacısı Domino’s, bu bayramda da sofraları şenlendirmeye devam ediyor. 12-25 Temmuz tarihleri arasında Domino’s mobil uygulamasını indirip Ye Kazan’a üye olan ve bu tarihler arasında uygulamadan sipariş veren kullanıcılar anında 10 TL indirim kazanıyor. Sevdiklerinizle kalabalık ve lezzetli sofralarda buluşun diye, eve serviste Domino’s orta boy pizzalarda 3 al 1 öde kampanyası da sizleri bekliyor.