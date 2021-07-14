Mahallenizin pizzacısı Domino’s, bu bayramda da sofraları şenlendirmeye devam ediyor. 12-25 Temmuz tarihleri arasında Domino’s mobil uygulamasını indirip Ye Kazan’a üye olan ve bu tarihler arasında uygulamadan sipariş veren kullanıcılar anında 10 TL indirim kazanıyor. Sevdiklerinizle kalabalık ve lezzetli sofralarda buluşun diye, eve serviste Domino’s orta boy pizzalarda 3 al 1 öde kampanyası da sizleri bekliyor.
14 Tem 2021 - 17:25- Ekonomi Güncelleme: 14 Tem 2021 - 17:27
Domino’s ile bu bayram lezzetli sofralarda buluşuyoruz
Mahallenizin pizzacısı Domino’s, bu bayramda da sofraları şenlendirmeye devam ediyor. 12-25 Temmuz tarihleri arasında Domino’s mobil uygulamasını indi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.