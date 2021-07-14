Kastamonulu iş insanları Gebze’de buluştu  

Kocaeli Kastamonulu Girişimciler Derneği (KASGİDER) Başkanı Cihan Özdemir ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde iş dünyasının temsilcilerinin yer aldığı tanışma ve istişare toplantısı Holiday İnn Asia Gebze Otel’de gerçekleştirildi. Kastamonu ilinin tanıtımının sinevizyon gösterisi ile başlayan buluşmada kürsüye çıkan KASGİDER Başkanı Cihan Özdemir, programa gösterilen ilginin kendisini ve yönetici arkadaşlarını heyecanlandırdığını ifade ederek teşekkür etti.

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Kahvaltılı toplantıya çevre il ve ilçelerde kurulu bulunan Kastamonulular derneklerinin (Tekirdağ Kas-Der, Sancaktepe Kas-Der, Darıca Kas-Der, Çayırova Kas-Der) başkan ve yöneticileri ile bölgemizde aktif siyaset yapan Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt Atalay, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Sezer, Kastamonulu siyasetçiler, iş dünyasında Kastamonu'yu temsil eden ticaret erbapları ve tüccarlar katıldı.