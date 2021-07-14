"Fethiye ve İstiklal Caddeleri yenilenmeye muhtaç bir bölge "

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün Fethiye ve İstiklal Caddesi’nde esnafla kahvaltıda bir araya gelerek çalışmalarla ilgi bilgi alışverişinde bulundu. Kahvaltıya çok sayıda esnaf katıldı. Kent Konsey Başkanı Hüseyin Erol, Başkan Hürriyet’e eşlik etti. Ortak düşünce ile hareket etmek isteyen Hürriyet, esnafın düşüncelerini alarak bir proje hazırlandığını ve proje yapım aşamasında da aynı yol üzerinden gidileceğini söyledi.

TÜM YOLLAR YENİLENECEK

Sadece Fethiye değil, Fethiye’ye kesişen tüm yolların yenileceğini belirten Başkan Hürriyet, “Kent merkezi el sürülmemiş ve yenilenmeye muhtaç bir bölgeydi. Pandemi bizi geriye atmış olsa da mücadeleyi öğrendikten sonra nasıl yenileyebileceğimizi düşündük. Daha sonra esnafla projeler hakkında konuştuk. Esnaf yarışma istedi, yarışma yaptık, kazananımızı da halk seçti. Fethiye’ye kesişen tüm yollardan bahsediyoruz yani sadece ana cadde yapılmayacak, Fethiye’ye kesişen tüm yollar yenilecek. “ ifadelerini kullandı.

ALT VE ÜST YAPI YENİLEYECEK

Sadece üst yapı değil, alt yapıyı da üstlendiklerini söyleyen Hürriyet şu açıklamada bulundu; “Esnafımıza sormuştuk ne zaman başlayalım diye. Anketimizde % 90 oranında bayram sonrası ya da ağustos başı denildi. İhale aşamasını da başlattık, sürecimiz hala devam ediyor. Alt yapı konumuz net değildi. Biz de radikal bir karar vererek alt yapıyı da üst yapıyı da yapmaya karar verdik. Alt yapı da bir sorun olduğunda üst yapı da yıkılacak, olan sizin paranıza olacak.

MECLİS’TEN YETKİ ALINDI

Son geldiğimiz noktada Meclis’ten yetki alarak İSU ile görüşmeler gerçekleştirdik. Biz kafamıza göre alt yapı yapmıyoruz, İSU’nun projesini yapıyoruz. Tüm maliyetini biz karşılıyoruz ama proje İSU’nun. Hiçbir ego ve siyaset gütmeksizin İSU ile çalışma yürütüyoruz. Yıllar boyu el değmemiş bu yeri zaten kazıyoruz. İSKİ kurumu da bizlere çok yardımcı oldu, defalarca geldi. Onlardan aldığımız bilgi alışverişi ile projelerimizi oluşturduk. Proje sürecinde de elleri üstümüzde olacak.

KÜÇÜK PARÇALARA BÖLEREK KAZI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Esnaf bir buçuk yıldır iş yapamadı, bu proje sizi korkutmasın. Yetkililere sorduğumuz kadarıyla alt yapı konusu 2-2,5 ay gibi bir süre zarfında bitirmeyi düşünüyoruz. 2,5 ayda her tarafı aynı anda kazmayacağım, kısım kısım kazacağız. Üst yapı yapılana kadar rahat edeceksiniz. Fethiye Caddesi’ni de bir anda kazmayacağız, parçalara bölerek projeyi yöneteceğiz. Ekstrem bir durum çıkmazsa kazı alanlarını küçük tutacağız. 2 vardiya çalışacağız. Alışverişin cafcaflı olduğu saatlerde kamyonları sokamam. Bu kamyonları esnafın az iş yaptığı yada dükkanını kapattığı zamanlarda getirteceğim.

2 BUÇUK METRELİK YAĞMUR SUYU HATTI

Bu proje için sabır etmemiz gerekiyor. Bakın Yürüyüş Yolu Projesi ne kadar süredir sürüyor. Ayrıca 2 buçuk metrelik bir yağmur suyu hattı kuracağız ki dükkanlara su basmasın, önlemimizi alalım. Proje uygulamaya geçtiğinde çok sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Sizin bizi yönlendirmeniz çok önemli çünkü sizlerin parası ile yapıyoruz. Bu konuda elimizden geldiği kadar şeffaf olacağız. Okullar açılacağı için ertelemek istiyorlar. Bu konu ile alakalı da müteahhitler ile konuşacağım. Siz nasıl isterseniz bu proje o şekilde ilerleteceğiz.”