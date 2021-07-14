14 Tem 2021 - 17:38- Gündem G: 14 Tem 2021 - 17:40

Çevre dostu İzmit Belediyesi,  İzmit’in geleceğine yatırım yapıyor

Üreten belediye İzmit Belediyesi, dal öğütme iş makinesiyle geri dönüşüme katkı sağlayarak İzmit’in geleceğine yatırım yapıyor

Çevre dostu İzmit Belediyesi,  İzmit’in geleceğine yatırım yapıyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediyenin iş makineleri filosuna kattığı dal öğütme makinesi, belediyeye ve İzmit’e kazanç sağlamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alanlardan toplanan ve önceden çöpe atılarak çevre kirliliğine neden olan dallar, dal öğütme makinesi ile kompost gübreye dönüşerek geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor. 


TOPRAĞIN ZENGİNLİĞİNDEN FAYDALANILIYOR

Toprağın zenginliğinden yararlanmaya devam eden İzmit Belediyesi, kurduğu kompost alanıyla hem kendi gübresini üretiyor hem de kendi tarım arazilerinde bu gübreyi kullanıyor. İzmit Belediyesine ait 500 bin metrekarelik tüm yeşil alanlardaki biçilme işleminde toplanan dal, çimen ve otlar değerlendirilerek kompost gübre haline getiriliyor. Topraktan gelen ürünlerin tekrar toprağa kazandırıldığı sistem ile İzmit’te geri dönüşüm ve tasarruf artıyor. 
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
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14 Tem 2021 - 17:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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