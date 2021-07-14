İzmit Çarşısı üreticileri  dayanışma ağını güçlendiriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyetlerine devam eden İzmit Çarşısı’nda yerel üreticiler ürünlerini sadece İzmit’te değil, hem ulusal hem de uluslararası ticarette satışa çıkararak kent ekonomisini canlandırmaya devam ediyor. İzmit Çarşısı üreticileri işletmelerini tanıtmak ve birbirilerini yakından tanımak amacıyla İzmit Belediyesi toplantı salonunda bir araya geldi.



BEYİN FIRTINASI SEANSI

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Kadriye Topaloğlu, İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Koordinatörü Kamer Oğur Günaydın ve İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Koordinatörü H. Hanne Uysal moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada ‘Asansör Konuşması Tekniğiyle Tanıtım Egzersizi’ yapıldı. İşletmelerini kısa cümlelerle tanıtan üreticiler, diğer işletmelerin de nasıl tanıtılabileceği hakkındaki yorumlarını paylaştı. Bu şekilde üreticilerin birbirlerini ve işletmelerini daha yakından tanıma fırsatı oluştu. Buluşmanın ilerleyen dakikalarında bir beyin fırtınası seansı düzenlenerek üreticiler arasında oluşabilecek iş birlikleri tartışıldı.