MHP İl yönetiminin tamamı görevden alındı!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, akşamüzeri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile MHP Genel Merkez tarafından görevden alındığını duyurdu. Ünlü yaptığı açıklamada, “Kamuoyuna saygı ile duyurulur, 2012 yılında geldiğim MHP İl başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. Liderim Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİM”

Ünlü devamında ise, “Kırmızı çizgilerim değişmeyecek liderime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

İL YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI

Ünlü’nün görevden alınması üzerine il yönetiminin görevden alındığı öğrenildi. Akşamüzeri genel merkezden yapılan bilgilendirme ile il yönetiminin tamamının görevden aldıkları haberi ulaştı. Genel merkezin yapacağı bilgilendirme ile 3-4 gün içerisinde yeni il başkanı ile birlikte yönetimin atanacağı bilgisine ulaşıldı.