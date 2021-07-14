MHP İl yönetiminin tamamı görevden alındı!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, akşamüzeri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile MHP Genel Merkez tarafından görevden alındığını duyurdu. Ünlü yaptığı açıklamada, “Kamuoyuna saygı ile duyurulur, 2012 yılında geldiğim MHP İl başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. Liderim Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur” dedi.
“KIRMIZI ÇİZGİM”
Ünlü devamında ise, “Kırmızı çizgilerim değişmeyecek liderime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.
İL YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI
Ünlü’nün görevden alınması üzerine il yönetiminin görevden alındığı öğrenildi. Akşamüzeri genel merkezden yapılan bilgilendirme ile il yönetiminin tamamının görevden aldıkları haberi ulaştı. Genel merkezin yapacağı bilgilendirme ile 3-4 gün içerisinde yeni il başkanı ile birlikte yönetimin atanacağı bilgisine ulaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Doğrucu - Mhp diye bir partiye gerek yok artık. Nasıl olsa muhalif değil artık. Verdiği sözlerin hiç birisini yerine de getirmedi. 8 yıldır bekleyen Süresiz sözleşmeliler bilir, 3 yıl önce KPSS ile atandınız sizden sonra gelenler kadro aldı,size de hakkınızı vereceğiz demişti.Ama meçliste oylamaya gelince red oyu verdi. Korktu sanırım... velhasıl...
Vatansever - Geç ama yerinde bir karar olmuş. Bu nursuz adama çok bile tahammül edildi. Bugüne kadar ortaya çıkan bir sürü rüşvet v.s skandala rağmen yanında durdular. Şimdide arkasında duruyorlar demek ki.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.