14 Tem 2021 - 17:53- Siyaset G: 14 Tem 2021 - 18:53

MHP İl yönetiminin tamamı görevden alındı!

MHP Genel Merkezi tarafından akşam üzeri görevden alınana MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’den sonra il yönetiminin tamamının da görevden alındığı öğrenildi

MHP İl yönetiminin tamamı görevden alındı! mask

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, akşamüzeri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile MHP Genel Merkez tarafından görevden alındığını duyurdu. Ünlü yaptığı açıklamada, “Kamuoyuna saygı ile duyurulur, 2012 yılında geldiğim  MHP İl başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. Liderim  Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİM”

Ünlü devamında ise, “Kırmızı çizgilerim değişmeyecek liderime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

İL YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI

Ünlü’nün görevden alınması üzerine il yönetiminin görevden alındığı öğrenildi. Akşamüzeri genel merkezden yapılan bilgilendirme ile il yönetiminin tamamının görevden aldıkları haberi ulaştı. Genel merkezin yapacağı bilgilendirme ile 3-4 gün içerisinde yeni il başkanı ile birlikte yönetimin atanacağı bilgisine ulaşıldı. 
# MHP, Devlet Bahçeli
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Tem 2021 - 17:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Doğrucu - Mhp diye bir partiye gerek yok artık. Nasıl olsa muhalif değil artık. Verdiği sözlerin hiç birisini yerine de getirmedi. 8 yıldır bekleyen Süresiz sözleşmeliler bilir, 3 yıl önce KPSS ile atandınız sizden sonra gelenler kadro aldı,size de hakkınızı vereceğiz demişti.Ama meçliste oylamaya gelince red oyu verdi. Korktu sanırım... velhasıl...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Temmuz 21:01
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Vatansever - Geç ama yerinde bir karar olmuş. Bu nursuz adama çok bile tahammül edildi. Bugüne kadar ortaya çıkan bir sürü rüşvet v.s skandala rağmen yanında durdular. Şimdide arkasında duruyorlar demek ki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Temmuz 18:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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