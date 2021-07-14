İzmit tarihi imzayı  bu akşam atacak

Yer altı tarih zenginlikleriyle dünya kültürel mirasının merkezlerinden İzmit’te, bugün tüm dünya tarihçilerinin dikkatle takip ettiği Bizans’ın imparatorluk kompleksini gün yüzüne çıkarak imzalar atılacak. Çukurbağ Mahallesi’nde bir bölümü ortaya çıkarılan Roma İmparatorluğu’nun kayıp başkenti Nikomedia’yı ortaya çıkarmak için kazı ve konservasyon çalışmalarını başlatacak olan protokol imza töreni bugün saat 18.00’de Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
ARKEOPARK PROJESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilecek olan saklı tarihi insanlığa kazandırma çalışmalarının ardından Arkeopark Projesi hazırlanacak. Çukurbağ Kazıları’nı, Kocaeli Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığı ve 2016 yılından beri alanda bilimsel çalışma yapan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk yürütecek, sponsorluğunu ise İzmit Belediyesi üstlenecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.