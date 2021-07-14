İzmit tarihi imzayı  bu akşam atacak

Yer altı tarih zenginlikleriyle dünya kültürel mirasının merkezlerinden İzmit’te, bugün tüm dünya tarihçilerinin dikkatle takip ettiği Bizans’ın imparatorluk kompleksini gün yüzüne çıkarak imzalar atılacak. Çukurbağ Mahallesi’nde bir bölümü ortaya çıkarılan Roma İmparatorluğu’nun kayıp başkenti Nikomedia’yı ortaya çıkarmak için kazı ve konservasyon çalışmalarını başlatacak olan protokol imza töreni bugün saat 18.00’de Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilecek.



ARKEOPARK PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilecek olan saklı tarihi insanlığa kazandırma çalışmalarının ardından Arkeopark Projesi hazırlanacak. Çukurbağ Kazıları’nı, Kocaeli Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığı ve 2016 yılından beri alanda bilimsel çalışma yapan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk yürütecek, sponsorluğunu ise İzmit Belediyesi üstlenecek.