Motosikletinin üzerine oturan gençleri uyardı, defalarca bıçaklandı

Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan Cenk B., park halinde olan motosikletinin üzerinde oturan gençleri gördü. Cenk B. daha sonra genç grubun yanına giderek motosikletinin üzerinden kalkmaları için uyarınca tartışma çıktı. Cenk B. ve yaklaşık 8 kişilik grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cenk B., şahıslardan biri tarafından vücudunun farklı bölgelerinden 4 kez bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Cenk B.’yi bıçaklayan şahıslar koşarak olay yerinden uzaklaştı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cenk B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cenk B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, Cenk B.’yi bıçaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - Çarşının göbeğinde bu olay olurken emniyet ne iş yapıyordu acaba? O bölgede heryer polis kaynıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.