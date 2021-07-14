Otobüsçülerde yüksek tansiyonlu kongre!

S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 40’ıncı olağan kongresi bugün Antikkapı Restoranda gerçekleştirildi. Toplam 480 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut Başkan Niyazi Yağız ile Mustafa Kurt başkanlık için yarıştı. Divan Başkanlığını Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt üstlendiği kongrede kooperatifin eski başkanı Lokman Aydemir kendisi ile ilgili iddialara sert tepki gösterirken, mali konularda yapılan sunumda da Latif İşcen ile divan arasında sözlü tartışma yaşandı. Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda kullanılan 346 oyun 206’sını Niyazi Yağız alırken rakibi Mustafa Kurt ise 138 oy aldı. 2’ci dönemi giren Yağız yaptığı açıklamada üyelere teşekkür etti.

“ADIMIN KİRLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM”

Kongrede konuşan kooperatifin eski başkanı Lokman Aydemir, “Ortalıkta kirli bir siyaset yapılıyor. Beni görevi teslim ettiğimdeki rakamlar buradadır. 572 bin liralık borç aidatlar yetmediği içindir. Lokman Aydemir’in yediği bir para varsa bunu ortaya çıkarırsınız. 27 ay dan buyana görevdesiniz görevinizi yapacaksınız. Lokman Aydemir’in adını karalayamazsınız. Buna izin vermem. Rakamlar buradadır. Benim telefonum açık, yerim yurdum bellidir. O zaman borçsuz olmamız için üye aidatlarının 472 lira olması gerekiyordu. Bugün ki arkadaşlarımız çok şanslı. Benim burada ismim var. Kendimi savunmam lazım. Üyeliğim devam ettiği, yaşadığım sürece adımın kirlenmesine müsaade etmeyeceğim” dedi.

“BİZ GEREĞİNİ YAPARDIK”

Aydemir’in tepkisiyle ilgili Divan Başkanı Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise “Her yönetim hakkında konuşulur. Arkanızdan konuşuluyorsa bu yanlıştır. Gelip yüzünüze karşı konuşmalıdır” dedi. Mevcut S.S. 5’Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ise “Pandeminden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de biziz. Lokman başkanım tepkisine cevap vermek istiyorum. Kooperatifin parasını yemiş diye size gelen duyumları keşke daha önce bana söyleseydiniz, biz gereğini yapardık” dedi.

“BİZİ BU DURUMA SOKAN İDARECİLERİ SEVMİYORUM”

Kongrede konuşan Latif İşcen, “Tüm arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. 2015-2016 yılında bu düzeltmeleri yapmış olsaydık. Kasamıza 26 bin lira para yatıyor olacaktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesini bende seviyorum. Ama ortağımın beni eritmemesi gerekiyor. Biz 520 araç olarak eriyoruz. Büyükşehir Belediyesini seviyorum ama bizi bu duruma sokan idarecileri sevmiyorum. Biz sözleşmeleri mi yanlış okuduk. Büyükşehir Belediyesi bizim işverenimiz mi oluyor? Biz el pençe divan duruyoruz.

KAYBEDİYORUZ

Biz Kocaeli’nin sermaye olarak ilk yüz şirketi arasında 51’inci sıradayız. Türkiye’nin en büyük kooperatifiyiz. 41 Hat uygulaması sizi taşerona döndürecek bir uygulama. Sizin taşıdığınız her yolcudan haraç kesen bir uygulamadır. Para hesaplanarak kazanılır. Hesabı doğru yapmıyorsunuz kaybedersiniz, bizde kaybediyoruz. Gücüm yettiği kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Değişim zamanı diyoruz. Siz Kocaeli’yi yaşıyorsunuz, siz küçük değilsiniz” dedi.

BİZ YAN TARAFTAN TAŞIMACI OLARAK KULLANACAKLAR

Türkiye’de kilometreye göre en ucuz yolcu taşımacılığı yapıyoruz.2 yıldır maaşınızı aldınız. Hizmet alımı neden getirmediniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni araçların siparişini verdi. Yolcu doluluk oranında Türkiye’nin en boş iliyiz. Biz Ulaşım Parkı kalkındırıyoruz. Biz yan taraftan taşımacı olarak kullanacaklar. Kimse size oy vereceğinizi söyleyemez. Vicdanınızla oy verin” dedi.

90 BİN LİRADAN FAZLA KOOPERATİFE HİBE ETTİK

İddialara hakkında konuşan S.S. 5’Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız, “ Biz her şeyin hesabını yapıyoruz. Hat 41 çok önemli bir proje. Bizim giderlerimiz fazla. Giderleri azaltacağız. Ulaşım Park ile bir anlaşma imzaladık. Türkiye’de ulaşım ücretleri Latif beyin dediği gibi değil. İstanbul hariç en fazla desteği alan il Kocaeli’dir. Buda öyle oturarak olmadı. Kısıtlamalar oldu, ama biz evde oturmadık. Destek almak için koşturduk. Ben gereğini yaptık, yine yaparım da. Maaşla ilgili biz üzerimize düşeni yaptık. 90 bin liradan fazlada kooperatife hibe ettik” dedi.

KREDİ YETKİSİ TALEBİ RET EDİLDİ

20 maddelik genel kurul gündeminin 12. maddesi olan kooperatif ihtiyacı halinde bankalardan kredi kullanabilmesi için borçlanma yetkisi ve üst hususun görüşülmesi ile yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu kongrede tartışmalara neden oldu. Yaşanan tartışmalarda bazı üyeler pandeminin getirdiği ağır ekonomik yükleri dile getirerek maddeye tepki gösterdi. Yetki istenilen madde üyelerin oyları ile ret edildi.

YÖNETİMSEL HATALARDAN DOLAYI GELDİĞİMİZ DURUM ORTADADIR

Başkan adayı Mustafa Kurt kongrede yaptığı konuşmada, “Yeter ki bizden olsun anlayışı kooperatifçilik anlayışına terstir. Yönetimsel hatalardan dolayı geldiğimiz durum ortadadır. Tramvayın protokole dahil edilme imkanı yoktur. Hat 41 içerisinde protokolü de üyeye sormadan mı yapacaksınız? Hat 41’de uyuşmazlık olduğu için hizmet alım modeli sunulmuştur. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak, üyelerimizim menfaatine çalışmalar yapmak istiyoruz. Sizin rızanız dışında hiçbir adım atmayacağız. Ulaşımla ilgili sorunları çözeceğiz. Yapıcı ve bütüncül bir adayım. Sizden ayrı değil sizinle beraber Kocaeli’nin birinci kooperatifini disiplinli bir hale getirelim” dedi. Kurt’un ardından konuşan Niyazi Yağız ise, “Bundan sonraki süreçte hizmet alımı noktasında esnafımızın sorunlarını gidereceğiz. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mustafa kardeşimde başarılar diliyorum” dedi.

MUSTAFA KURT’UN LİSTESİ

Mustafa Kurt

Latif İşcan

Göksel Taşkıran

İrfan Sezen

Fatih İriç

Suat Gülkan

Hüseyin Ardoğlu

Zikrullah Aktop

Recep Önal

DENETİM KURULU

Özgür Yılmaz

Oğuzhan Uysal

Özcan Aka

NİYAZİ YAĞIZ’IN LİSTESİ

Niyazi Yağız

Hasan Pehlivanoğlu

Ali Demirci

Hasan Duymuş

Bilal Çelik

Tarık Aykutalp

İbrahim Altunay

Erdoğan Özler

Ersin Arguner

DENETİM KURULU

Turhan Karakaya

Kubilay Ata

Enes Ak