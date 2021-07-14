Hürriyet: Bu akşam  büyük bir mirası imzalıyoruz

Çukurbağ Kazı Alanı’nda yeniden çalışma başlamasını sağlayacak olan protokolü bu akşam saat 18.00’de imzalayacak olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara seslendi. Başkan Hürriyet şöyle konuştu, “Sevgili İzmitliler bu akşam büyük bir mirasın altına imza atıyoruz. Bu imza töreni için de hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız, kültür müdürlüğümüz, ulaşım müdürlüğümüz ve çok sayıda çalışan arkadaşımız akşam ki tarihi imza töreni için canla başla çalışıyorlar. Heyecanlıyız. Bu yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir uğraştığımız bu protokolü imzalamak için çok sayıda girişimde bulunduk.



KENTİN ALTI, ÜSTÜNDEN ZENGİN

Kentin yıllar sonrasına damga vuracak ve kaderini değiştirecek çok önemli bir çalışma. Çukurbağ Kazısı çok önemli bir proje. Bu kentin altı üstünden zengin. Bu zenginliği ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu zenginliğin, bu mirasın, bu kente, kentin katma değerine, marka değerine mutlaka katkısı olması gerekiyor demiştik. Nihayet yıllar sonra somut bir imza atmak bize nasip oldu. Kente çok iyilikler getireceğine inanıyoruz. Şimdi olmasa bile yıllar sonra bu çalışmayı başlatmış olmanın kente nasıl bir yarar getireceğini herkes görecek. Kentin tarihine, kültürüne 3 bin yıllık tarihsel sürecine hep birlikte, toplum olarak sahip çıkmalıyız.



İMZADAN SONRA KAZI BAŞLAYACAK

Çukurbağ Kazıları, kentimizin ekonomisine, kültürüne, gelişmesine, insanlarımızın hayat standartlarına pozitif yönde çok ciddi olumlu etki edecek araştırma olacak. Bugün startını vereceğiz, başlangıcını yapacağız. İmza töreni sonrasında da inşallah kazı çalışmalarına başlayacağız. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, müze müdürümüze ve bu konuda katkısı olan bütün değerleri kurumlarımıza paylaşımları ve dayanışmaları için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki kültür müdürlüğümüzün ve diğer ilgili müdürlüklerimizin yoğun çalışmasına da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.