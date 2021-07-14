Aydın Ünlü hakkında ilk açıklama eski başkandan! Azeri kapıda bekliyor

MHP Kocaeli İl Başkanı’nın görevden alınması ilke birlikte MHP Kocaeli teşkilatı hareketlendi. Akşamüzeri genel merkez tarafında yönetimi ile birlikte görevden alınmasına ilk yorum eski il başkanından geldi. MHP Kocaeli eski İl Başkanı Celalettin Yaylak, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Ünlü hakkında ilk yorum yapanlar arasında yer aldı.

AZERİ SORULARDAN KAÇTI

Yaylak, “Kocaeli, uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştı” ifadelerine yer verdi. Öte yandan telefonlarını kapatan Ünlü’ye henüz ulaşılamadı. Ünlü’nün yönetimi ve eski MKYK üyesi Erkan Azeri ile birlikte tramvay kafede bekleyişleri içinde. Basına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınan Azeri ve il yönetimi Ünlü’ye ulaşamadıklarını ifade etti.