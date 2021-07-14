Aydın Ünlü hakkında ilk açıklama eski başkandan! Azeri kapıda bekliyor

MHP Kocaeli İl Başkanı’nın görevden alınması ilke birlikte MHP Kocaeli teşkilatı hareketlendi. Akşamüzeri genel merkez tarafında yönetimi ile birlikte görevden alınmasına ilk yorum eski il başkanından geldi. MHP Kocaeli eski İl Başkanı Celalettin Yaylak, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Ünlü hakkında ilk yorum yapanlar arasında yer aldı.
AZERİ SORULARDAN KAÇTI
Yaylak, “Kocaeli, uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştı” ifadelerine yer verdi. Öte yandan telefonlarını kapatan Ünlü’ye henüz ulaşılamadı. Ünlü’nün yönetimi ve eski MKYK üyesi Erkan Azeri ile birlikte tramvay kafede bekleyişleri içinde. Basına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınan Azeri ve il yönetimi Ünlü’ye ulaşamadıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Garip - YAYLAK başkanım duygularımıza tercuman olmuş ALLAH razı olsun bu kişinin gitmesini sağlayan arkadaşlardan. Yeni yönetimde İbrahim ÖZCAN başkanımızıda görmek isteriz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.