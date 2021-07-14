14 Tem 2021 - 19:15- Siyaset G: 14 Tem 2021 - 19:20

Aydın Ünlü hakkında ilk açıklama eski başkandan! Azeri kapıda bekliyor

MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan İl Başkanı Aydın Ünlü hakkında ilk yorum MHP eski İl Başkanı Celalettin Yaylak’tan geldi.  

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Aydın Ünlü hakkında ilk açıklama eski başkandan! Azeri kapıda bekliyor mask

MHP Kocaeli İl Başkanı’nın görevden alınması ilke birlikte MHP Kocaeli teşkilatı hareketlendi. Akşamüzeri genel merkez tarafında yönetimi ile birlikte görevden alınmasına ilk yorum eski il başkanından geldi. MHP Kocaeli eski İl Başkanı Celalettin Yaylak, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Ünlü hakkında ilk yorum yapanlar arasında yer aldı.

AZERİ SORULARDAN KAÇTI

Yaylak, “Kocaeli, uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştı” ifadelerine yer verdi. Öte yandan telefonlarını kapatan Ünlü’ye henüz ulaşılamadı. Ünlü’nün yönetimi ve eski MKYK üyesi Erkan Azeri ile birlikte tramvay kafede bekleyişleri içinde. Basına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınan Azeri ve il yönetimi Ünlü’ye ulaşamadıklarını ifade etti.
# MHP
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Tem 2021 - 19:15 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Garip - YAYLAK başkanım duygularımıza tercuman olmuş ALLAH razı olsun bu kişinin gitmesini sağlayan arkadaşlardan. Yeni yönetimde İbrahim ÖZCAN başkanımızıda görmek isteriz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Temmuz 20:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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