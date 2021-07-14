Bakanlık temsilcisinden Hürriyet’e övgüler

Bugün İzmit’te son yılların en prestili projelerinden birinin imzası atıldı. Çukurbağ Mahallesi’nde bir bölümü ortaya çıkarılan Roma İmparatorluğu’nun kayıp başkenti Nikomedia’yı ortaya çıkarmak için kazı ve konservasyon çalışmalarını başlatacak olan protokol, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ortaklığında imzalandı.

GENİŞ KATILIM

Atılan imzaların arından Arkeopark Projesi hazırlanması bekleniyor. İzmit’in tarihine yön verecek imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Müze Kazıları Şube Müdürü Köksal Özköklü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Tayfun Ok, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Mehmet Said Üzülmez, KOÜ Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. Günay Karahan, KOÜ Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, Doç. Dr. Funda Selçuk Şirin, Arş. Gör. Burak Arslanmirza ve Arş. Gör. Özge Arslanmirza, CHP İl Başkan Yardımcıları; Gülşah Çubuklu, Av. Mehmet Nazım Gençtürk ve Demet Özgün Karaman, Turizm Derneği Genel Başkanı Cavit İnan, arkeologlar; İlayda İlter ve Aslı Arpa, sanat tarihçisi Tülay Pişkin, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları; Cem Güler, Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, araştırmacı-yazar Yavuz Ulugün ve davetliler katıldı.

BÖLGENİN İLK SİSTEMLİ KAZI ÇALIŞMASI

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Kocaeli İl Müze Müdürü Serkan Gedük, “Bu şehir bizim için önemli bir değerdir. Bu şehrin değerlerini korumak için bir araya geldik. İzmit Doğu Roma imparatorluğuna ev sahipliği yapmış. Çok büyük mimari yapıları olduğu biliniyor. Ancak bölgede yaşanan depremler nedeni ile birçoğu günümüze kadar gelememiş durumda. Müze müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar kapsamında kent merkezinde inşa edilmiş bir imparatorluk sarayı olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı temmuz ayı itibari ile başlayacak olan Çukarbağ kazı alanı kurtarma çalışması bölgemizdeki ilk sistemli kazı çalışması olacak” ifadelerini kullandı

20 YILDAKİ EN BÜYÜK KEŞİF

Projenin koordinatörü Oksfort Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Şare Ağtürk yurt dışından imza törenine canlı olarak bağlandı. Son 2 yıldır Oksfort’ta Nikomedia çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ağtürk, önümüzdeki aylarda Kocaeli’ye geleceğini söyledi. Bölge ve proje hakkında bilgi veren Ağtürk, keşfin son 20 yılda yapılmış en büyük arkeolojik keşif olduğunu belirtti. Ağtürk bilgilendirmenin sonunda katılımcılara teşekkür etti.

“SÖZ VERDİK, TUTMAK İÇİN BUARADAYIZ”

Daha sonra kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çukurbağ kazı çalışmaları ile ilgili göreve geldikleri günden itibaren üzerinde durdukları bir konu olduğunu ifade ederek, “Çalışmanın üstünün örtülü olması bu kent için bir kayıp. İzmit bir tarih ve turizm şehri olarak anılmıyorsa tarihi ortaya çıkarmadığımızdan kaynaklanıyor. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmak için buradayız. İstanbul’dan önce Roma İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış Nikomedia ayaklarımızın altında yatıyor. Dünyanın ilk hoşgörü fermanı bu kentte ilan edildi. Dili dini kültürü ne olursa olsun tüm halk kucaklanmıştır. Bu zenginlik için markalaşma sürecini de başlamıştık. Unvanlarımızı tescilleyip dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgenin bakımı, korunmasını sağlayacak icraatlerde bulunduk” dedi.

“İİK SOMUT ADIMI ATMAK BANA NASİP OLDU”

Sözlerine devam eden Başkan Hürriyet, “İzmit Kültür ve Sanat Vakfını kurduk. Kazı için vakıf üzerinden destek sağlayacağız. Nikomedia kenti için ünvanların tescillerini aldık. Kente değer katacak şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu çalışlmar, İzmit’e kültürel ve tarihi bir kent ünvanı kazandıracak. Bu girişimlerle kente katma değer katmış olacağız. Bu kıymetli kentin geleceğine çok kıymetli bir yatırım yapmış olacağız. Kent eşsiz bir turizm hazinesine dönüşecek. Kazı sürecini bugün yapacağımız tören ile başlatmış olacağız. İzmit’in adı dünya arkeolojisinde önemli bir yer edinecek. Bugünün kıymeti yıllar sonra anlaşılacak. Yıllardır söylenir, tarih gün yüzüne çıkarılmalı diye. Bugün o ilk somut adımı atmak da benim başkanlığım dönemine nasip oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“KEŞKE BÜTÜN İLÇELERDE SİZİN GİBİ YÖNETİCİLER OLSA”

Projenin Ortaklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan konuşmasında, “Keşke bütün il ve ilçelerde sizin gibi kültür varlığına kıymet veren, her şeyi bakanlıktan beklemeyen yöneticilerimiz olabilse. Dünyada eşi benzeri olmayan topraklarda yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki Nikomedia henüz başlangıç aşamasındayken dünyaya çok şey söyleyecek diyordum. Nikomedia’nın sesi Oksfort üniversitesi gibi kıymetli yerlerde kendini duyurmuş. Ortaya çıkacak kıymetli Kültür Varlıkları kendini öyle güzel ifade edecek ki dünyaya sunacağı çok şey olacak. Arkeoloji müzesini gezdiğinizde ortaya çıkan kültür varlıklarını gördünüz. Bu çalışmalar bu kültür varlıklarının sayısını arttıracak” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK”

Sözlerine devam eden Aslan, “Kısa süre içerisinde Nikomedi’a üzerinde çalıştığımda gördüm ki Nikomedia bunu hak ediyor. Dünyada bu alan üzerinde çalışacak olan bütün bilim adamlarının dikkatin çekecek. Bu süreç içerisinde maddi manevi desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum. Pek çok ülke gezdik. Bakanlığımız adına pek çok müze gezdim. Türkiye kadar zengin kültür varlığına sahip ikinci bir ülke görmedim. İzmit’e yeni bir heyecan getireceğini ümit ediyorum. Nikomedia’nın tüm dünyaya yeni mesajlar vermesini ümit ediyorum” dedi.

MÜZİK DİNLETİLERİ

Konuşmaların arından klasik müzik şöleni gerçekleşti. Saprano’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Fidan Kurt Kasapbaşı, Piyano’da Marmara Üniversitesinden Aytaç Rzaguliyeva, Çello’da Kocaeli Üniversitesinden Yeşim Madanoğlu, Kemanda Kocaeli Üniversitesinden Gonca Bilget ve Arpda Verda Ferah’ın izleyicilere doyumsuz dakikalar yaşattı.