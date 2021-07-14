14 Tem 2021 - 22:27- Gündem G: 14 Tem 2021 - 22:29

Koronavirüsten 43 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 43 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 907’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Koronavirüsten 43 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 oldu. Bir günde toplam 238 bin 867 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 63 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 60 milyon 471 bin 752'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS’TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 33 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.  Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı” dedi.

# sağlık, aşı

14 Tem 2021 - 22:27 - Gündem

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