Olay, Başiskele Yuvacık Mahallesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir tel örme fabrikasının önünde bulunan çöpler bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Alevlerin sıçradığı fabrika önündeki doğalgaz kutusuna sıçradı. Alevlere teslim olan doğalgaz kutusu bir anda patladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler fabrikaya çıkmadan söndürüldü. Alevleri görüce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiğini söyleyen Necati Yaman, "İçeride yazıhanede otururken bir vatandaşın dükkanın yanıyor demesiyle fark ettik. Ardından itfaiyeye haber verdik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
14 Tem 2021 - 23:45- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2021 - 23:46
Fabrika önünde patlayan doğalgaz kutusu alev alev yandı
Başiskele'de bir fabrikanın önünde patlayan doğalgaz kutusu alev alev yandı. Alevler fabrikaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.