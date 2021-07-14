14 Tem 2021 - 23:45- Asayiş G: 14 Tem 2021 - 23:46

Fabrika önünde patlayan doğalgaz kutusu alev alev yandı

Başiskele'de bir fabrikanın önünde patlayan doğalgaz kutusu alev alev yandı. Alevler fabrikaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Fabrika önünde patlayan doğalgaz kutusu alev alev yandı mask

Olay, Başiskele Yuvacık Mahallesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir tel örme fabrikasının önünde bulunan çöpler bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Alevlerin sıçradığı fabrika önündeki doğalgaz kutusuna sıçradı. Alevlere teslim olan doğalgaz kutusu bir anda patladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler fabrikaya çıkmadan söndürüldü. Alevleri görüce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiğini söyleyen Necati Yaman, "İçeride yazıhanede otururken bir vatandaşın dükkanın yanıyor demesiyle fark ettik. Ardından itfaiyeye haber verdik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

# yardım, itfaiye

14 Tem 2021 - 23:45 İHA Kocaeli- Asayiş

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