Kaza, Kartepe D100 karayolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı tır, aynı istikamette arkadaşları ile birlikte bisikletiyle seyir halinde olan Cengiz Anaç’a (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Anaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Anaç’ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cengiz Anaç'tan geriye çok sevdiği bisikleti ile çekilmiş fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. Bir dönem Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığı da yapan Anaç'ın her sabah bisikleti ile spor yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
15 Tem 2021 - 09:31- Asayiş Güncelleme: 15 Tem 2021 - 11:21
TIR'ın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Kartepe'de D100 karayolunda tırın çarptığı eski Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Anaç hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Anaç'ın bisiklet kullanmayı çok sevdiği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.